Орел и Решка. Земляне: ведущий тревел-шоу совершил самый экстремальный поступок в своей жизни
2 августа 2021 12:20
Ведущий Кирилл Макашов
пресс-служба Нового канала
Поездка в Грецию со съемкой тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» (Новый канал) запомнится Кириллу Макашову на всю жизнь.
«Орел&Решка. Земляне» грех жаловаться. Они уже пили кровь с молоком в эфиопском племени, дрифтовали, сидя на капоте машины, и даже гуляли по одному из самых опасных районов в мире.Напомним,
А недавно ведущий Кирилл Макашов совершил один из самых экстремальных поступков в своей жизни — прыгнул с банджи!
В Греции я впервые в жизни прыгнул с банджи. Пока летел с 70-метровой высоты, перед глазами пронеслась вся жизнь. За эти три секунды я даже успел помолиться, - улыбнулся Кирилл. - Это был самый страшный момент в моей жизни, я никогда ничего не боялся так, как тогда! Повторять не хочется.
Ведущий Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеТанці з зірками-2021: звезда сериала Будиночок на щастя станет участником нового сезонаДля прыжка Кирилл выбрал самое привлекательное место в Греции - Коринфский канал. Он входит в топ-10 мест в мире для банджи-джампинга!
Когда команда отсчитала первый раз до пяти, я не решился прыгнуть - схватился за поручни и стоял. Самое страшное, что банджи (длинный резиновый канат, на котором совершается прыжок, - прим. ред.) уже висит и тянет тебя вниз, она тяжелая, - рассказывает ведущий. - Ты не можешь просто шагнуть туда, ты не чувствуешь никакой страховки в этот момент. Только то, что тебя тянет вниз. Со второго раза я уже понял, что нужно прыгать.
Ведущий Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала