Орел и Решка. Земляне: ведущий тревел-шоу совершил самый экстремальный поступок в своей жизни Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Ведущий Кирилл Макашов пресс-служба Нового канала

Поездка в Грецию со съемкой тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» (Новый канал) запомнится Кириллу Макашову на всю жизнь.