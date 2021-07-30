В семье Ахтема Сеитаблаева случилось горе

Актер Ахтем Сеитаблаев переживает утрату.

В семье Ахтема Сеитаблаева случилось большое горе. В оккупированном Крыму на 84-м году умерла мама известного украинского режиссера.

Печальной новостью Ахтем решил поделиться с поклонниками. Об утрате самого близкого человека он сообщил на своей странице в Фейсбук.

Свою публикацию Сеитаблаев сопроводил трогательной фотографией с мамой и признался ей в любви.

Мама. Нет сил сказать Прощай… до встречи… люблю, люблю, люблю, - написал Сеитаблаев на крымскотатарском и украинском языках.

Актер Ахтем Сеитаблаев с мамой / Akhtem Shevket Oglu Seit-Abla

Субие ханум Налбандова умерла в четверг, 29 июля. Она была известной писательницей, педагогом, актрисой, певицей и телеведущей.

Напомним,