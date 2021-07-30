В семье Ахтема Сеитаблаева случилось горе
30 июля 2021 15:30
Актер Ахтем Сеитаблаев
Akhtem Shevket Oglu Seit-Abla
Актер Ахтем Сеитаблаев переживает утрату.
Ахтема Сеитаблаева случилось большое горе. В оккупированном Крыму на 84-м году умерла мама известного украинского режиссера.
Печальной новостью Ахтем решил поделиться с поклонниками. Об утрате самого близкого человека он сообщил на своей странице в Фейсбук.
Свою публикацию Сеитаблаев сопроводил трогательной фотографией с мамой и признался ей в любви.
Мама. Нет сил сказать Прощай… до встречи… люблю, люблю, люблю, - написал Сеитаблаев на крымскотатарском и украинском языках.
Актер Ахтем Сеитаблаев с мамой / Akhtem Shevket Oglu Seit-Abla
Напомним,