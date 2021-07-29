Жена Макса Михайлюка восхитила идеальной фигурой спустя три месяца после родов
В 2021 году жизнь Макса Михайлюка заиграла яркими красками.
В 2020 году сердце Макса удалось покорить Даше Хлистун. Отношения пары развивались настолько стремительно, что практически через год отношений у них родилась дочка Ариана.
После рождения наследницы блог Михайлюка в Инстаграм преобразился. Пилот регулярно публикует сториз с женой, а также делится милыми фотографами с дочкой.
На днях Макс и Даша посетили день рождения своего друга. Праздник состоялся в ресторане, который расположился на берегу Днепра. Уйти оттуда без ярких снимков пара просто не смогла.
У нас на троих одна фамилия, - подписал фотографию Максим Михайлюк.
На праздник девушка пришла в атласном мини-платье ярко-красного цвета. Свой образ Даша подчеркнула босоножками на шпильках.
Напомним,