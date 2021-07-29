Жена Макса Михайлюка восхитила идеальной фигурой спустя три месяца после родов

В 2021 году жизнь Макса Михайлюка заиграла яркими красками.

Несмотря на то, что Максу Михайлюку не удалось построить отношения с победительницей «Холостяка-10» Дашей Ульяновой, в личной жизни украинского пилота царит полная идиллия.

В 2020 году сердце Макса удалось покорить Даше Хлистун. Отношения пары развивались настолько стремительно, что практически через год отношений у них родилась дочка Ариана.

После рождения наследницы блог Михайлюка в Инстаграм преобразился. Пилот регулярно публикует сториз с женой, а также делится милыми фотографами с дочкой.

На днях Макс и Даша посетили день рождения своего друга. Праздник состоялся в ресторане, который расположился на берегу Днепра. Уйти оттуда без ярких снимков пара просто не смогла.

Макс Михайлюк с женой и дочкой / instagram.com/flymax305

В своем блоге Макс не только растрогал публику милым свежим фото с дочкой, но и продемонстрировал идеальную форму своей любимой, в которую она вернулась через три месяца после родов.

У нас на троих одна фамилия, - подписал фотографию Максим Михайлюк.

На праздник девушка пришла в атласном мини-платье ярко-красного цвета. Свой образ Даша подчеркнула босоножками на шпильках.

Напомним,