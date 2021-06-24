Макс Михайлюк и Дарья Хлистун показали трогательные фото с первой фотосессии дочери

24 июня 2021 11:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Макс Михайлюк и Дарья Хлистун показали трогательные фото с первой фотосессии дочери
Макс Михайлюк и Дарья Хлистун
instagram.com/dasha_khlystun_

27 апреля Макс Михайлюк и Даша Хлистун впервые стали родителями.

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У пары родилась девочка, которую они назвали редким именем Ариана. Все это время Макс Михайлюк и Даша Хлистун старались не показывать публике лицо своей доченьки. Однако первыми за них это сделали крестные родители малышки.

А 13 июня Макс и Даша крестили Ариану в Киево-Печерской Лавре. В Сети появились фото с таинства, на одном из которых можно было рассмотреть девочку.

Теперь же познакомить фолловеров со своей доченькой решили и сами родители. На днях супруги опубликовали в Инстаграм трогательные снимки с первой фотосессии своей крохи. Данная съемка проходила спустя несколько дней после рождения Арианы.

Знакомьтесь, Михайлюк Ариана Максимовна. На этом фото она ещё такая крошка. А вот скоро уже два месяца, – написала Даша.

Даша Хлистун с дочкой / instagram.com/dasha_khlystun_

В комментариях под публикацией поклонники выдвигали свои версии, на кого же малышка похожа больше. Большинство из них все-таки сказали, что Ариана – копия папочки.

Макс Михайлюк с дочкой / instagram.com/flymax305

Напомним,

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