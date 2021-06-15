Макс Михайлюк и Дарья Хлистун показали лицо дочери во время крещения: трогательные фото

15 июня 2021 01:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Макс Михайлюк и Дарья Хлистун показали лицо дочери во время крещения: трогательные фото
Макс Михайлюк и Дарья Хлистун крестили дочь
instagram.com/dasha_khlystun_

Макс Михайлюк и Дарья Хлистун крестили своего первенца – дочь Ариану.

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27 июня исполнится 2 месяца дочери Макса Михайлюка и Даши Хлистун. А 13 июня пара крестила свою малышку. Трогательными фотографиями с таинства, которое прошло в Киево-Печерской Лавре, супруги поделились в Инстаграм.

Также крестные родители опубликовали в Сети снимки с крещения. На некоторых из них можно рассмотреть лицо Арианы. До этого дня Макс и Даша старались не показывать дочь публике.

Вчера был светлый день. Крестины нашей Арианы, – написала в своем микроблоге счастливая мама.

После крещения дочери супруги со своими близкими отправились в роскошный ресторан на берегу Днепра.

Напомним,

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