Макс Михайлюк и Дарья Хлистун показали лицо дочери во время крещения: трогательные фото

Макс Михайлюк и Дарья Хлистун крестили своего первенца – дочь Ариану.

27 июня исполнится 2 месяца дочери Макса Михайлюка и Даши Хлистун. А 13 июня пара крестила свою малышку. Трогательными фотографиями с таинства, которое прошло в Киево-Печерской Лавре, супруги поделились в Инстаграм.

Также крестные родители опубликовали в Сети снимки с крещения. На некоторых из них можно рассмотреть лицо Арианы. До этого дня Макс и Даша старались не показывать дочь публике.

Вчера был светлый день. Крестины нашей Арианы, – написала в своем микроблоге счастливая мама.

После крещения дочери супруги со своими близкими отправились в роскошный ресторан на берегу Днепра.

Напомним,