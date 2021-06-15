Макс Михайлюк и Дарья Хлистун показали лицо дочери во время крещения: трогательные фото
Макс Михайлюк и Дарья Хлистун крестили своего первенца – дочь Ариану.
Также крестные родители опубликовали в Сети снимки с крещения. На некоторых из них можно рассмотреть лицо Арианы. До этого дня Макс и Даша старались не показывать дочь публике.
Вчера был светлый день. Крестины нашей Арианы, – написала в своем микроблоге счастливая мама.
После крещения дочери супруги со своими близкими отправились в роскошный ресторан на берегу Днепра.
Напомним,