Елена-Кристина Лебедь впервые откровенно рассказала о домашнем насилии

Ведущая «Аферистов в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь впервые рассказала, как ее били в детстве.

В какой бы ситуации не оказалась ведущая проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь , она заряжает позитивом всех вокруг. И это несмотря на то, что в детстве девушке пришлось несладко.

С точки зрения образованного человека, родители меня воспитали идеально. Научили любить читать, папа меня в это прямо втянул. Ходила на пианино, карате, фигурное катание, рисование. Но с точки зрения психологических историй, я все детство была нелюбимым ребенком и пронесла отсутствие любви и теплоты через всю жизнь. Для взрослого человека это ахиллесова пята. Но сейчас мне эту дыру залатали, и это классно, - откровенно призналась Елена-Кристина Лебедь.

Елена-Кристина Лебедь с мамой / пресс-служба Нового канала

Страшно и то, что о домашнем насилии девушка знает не понаслышке, ведь сама становилась объектом избиений.

Я была одним ребенком в семье, но, видимо, меня не хотели любить. Дубасили всем подряд, даже утюгом было. Приходила в школу с бесформенным телом и лицом, и говорила, что ударилась о дверцу шкафа. Ну, да, 80 раз, - говорит ведущая Нового канала. - С мамой я об этом никогда не говорила - она не любит такие разговоры. Да и нет смысла, уже ничего не изменишь. Телепорта в прошлое нет.

Несмотря на это, ведущая любит и ценит своих родителей, считает, что они привили ей правильные ценности и вырастили достойным человеком.

Напомним,