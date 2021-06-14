Орел и Решка. Чудеса света: ведущая тревел-шоу неудачно спустилась с горы в Грузии

14 июня 2021 00:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Чудеса света: ведущая тревел-шоу неудачно спустилась с горы в Грузии
Орел и Решка. Чудеса света
пресс-служба Нового канала

Покорить суровые кавказские горы удается не каждому. Особенно, если делать это на сноуборде, как ведущая тревел-шоу Василиса Хвостова.

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Сванетия – самая северная часть Грузии. Это настоящий магнит, который буквально притягивает любителей горного отдыха. Там находится Тетнулди – весьма молодой, но уже популярный горнолыжный курорт. Трасс на нем пока немного, но здесь есть неограниченные возможности для внетрассового катания – фрирайда. В этом убедилась ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света», которое по субботам показывает Новый канал, Василиса Хвостова.

Чтобы спуститься с горы, девушке пришлось сначала на нее подняться. И тут не обошлось без приключений, ведь из-за карантина подъемники не работают. Специально для Василисы инструктор заказал ратрак – гусеничный транспорт, который утрамбовывает снег в горах. На нем ведущая, словно на огромной снегоуборочной машине, мчалась вверх.

Прибыв на место, девушка начала демонстрировать навыки катания на борде, но впечатлить инструктора ей так и не удалось. Василиса то и дело падала, а однажды даже грохнулась в снег лицом!

Это, может быть, и самый опасный спорт, но точно могу сказать, что он и самый веселый, потому что я так давно не смеялась, – призналась ведущая.

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Кстати, об опасности. Перед тем, как стать на доску, фрирайдер должен надеть лавинный рюкзак. Он защитит в случае лавины – достаточно дернуть рычаг, и за несколько секунд за плечами надуется подушка безопасности. Она поможет удержаться на поверхности.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка» по субботам на Новом канале! Сезон «Земляне» с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым – в 10:00, сезон «Чудеса света» с Василисой Хвостовой и Антоном Зайцевым – в 11:00.

Напомним,

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