Орел и Решка. Чудеса света: ведущая тревел-шоу неудачно спустилась с горы в Грузии
Покорить суровые кавказские горы удается не каждому. Особенно, если делать это на сноуборде, как ведущая тревел-шоу Василиса Хвостова.
Чтобы спуститься с горы, девушке пришлось сначала на нее подняться. И тут не обошлось без приключений, ведь из-за карантина подъемники не работают. Специально для Василисы инструктор заказал ратрак – гусеничный транспорт, который утрамбовывает снег в горах. На нем ведущая, словно на огромной снегоуборочной машине, мчалась вверх.
Прибыв на место, девушка начала демонстрировать навыки катания на борде, но впечатлить инструктора ей так и не удалось. Василиса то и дело падала, а однажды даже грохнулась в снег лицом!
Это, может быть, и самый опасный спорт, но точно могу сказать, что он и самый веселый, потому что я так давно не смеялась, – призналась ведущая.
Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка» по субботам на Новом канале! Сезон «Земляне» с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым – в 10:00, сезон «Чудеса света» с Василисой Хвостовой и Антоном Зайцевым – в 11:00.
Напомним,