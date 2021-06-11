Звезда Первых ласточек Александр Рудинский вспомнил о самых первых месяцах жизни с сыном
Звезда сериала «Первые ласточки. Zависимые» Александр Рудинский рассказал об отцовстве.
Впечатлениями от первых месяцев отцовства актер поделился с Новым каналом за кулисами Improv Live Show.
Это самое чудесное, что может произойти в жизни человека, – признался он. – Лучше любой роли, признания людей и популярности. Обожаю детей и очень ждал рождения своего первенца.
Сначала у него были колики, потом начали резаться зубки, – вспомнил Александр. – Сложность в том, что я уделял много времени актерской профессии: параллельно работал в театре и ездил на съемки. В это время жена находилась с ребенком одна. Когда возвращался домой, заставал ее морально и физически уставшей. На первых порах было трудно наладить быт с малышом.
Ради съемок в Improv Live Show актеру тоже пришлось оставить двух любимых людей дома. Однако это стоили того, чтобы порадовать зрителей участием в комических импровизациях.
Напомним,