Звезда Первых ласточек Александр Рудинский вспомнил о самых первых месяцах жизни с сыном

Эксклюзив 11 июня 2021 11:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Звезда Первых ласточек Александр Рудинский вспомнил о самых первых месяцах жизни с сыном
Актер Александр Рудинский
пресс-служба Нового канала

Звезда сериала «Первые ласточки. Zависимые» Александр Рудинский рассказал об отцовстве.

Читайте такжеАферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь обвела вокруг пальца гадалку
В сентябре 2020 года актер Александр Рудинский стал отцом. Сына Петра ему родила жена Мария. Рудинский переживал, что роды произойдут в то время, когда он будет на съемочной площадке. Однако ему повезло – для встречи с миром сын дождался единственного выходного папочки. 

Впечатлениями от первых месяцев отцовства актер поделился с Новым каналом за кулисами Improv Live Show.

Это самое чудесное, что может произойти в жизни человека, – признался он. – Лучше любой роли, признания людей и популярности. Обожаю детей и очень ждал рождения своего первенца.

Александр Рудинский с женой и сыном / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеАнтону Батыреву – 40: Звезда сериалов "Швабра" и "Ничто не случается дважды" показал детское фото
Первые три месяца после рождения сына не были сплошным ми-ми-ми.

Сначала у него были колики, потом начали резаться зубки, – вспомнил Александр. – Сложность в том, что я уделял много времени актерской профессии: параллельно работал в театре и ездил на съемки. В это время жена находилась с ребенком одна. Когда возвращался домой, заставал ее морально и физически уставшей. На первых порах было трудно наладить быт с малышом.

Ради съемок в Improv Live Show актеру тоже пришлось оставить двух любимых людей дома. Однако это стоили того, чтобы порадовать зрителей участием в комических импровизациях. 

Напомним, 

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Новый Канал социальные сети новости Первые ласточки Александр Рудинский Первые ласточки. Зависимые Первые ласточки. Zависимые

Материалы по теме

Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов пил кровь с молоком в эфиопском племени
Новости

Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов пил кровь с молоком в эфиопском племени
Стосується кожного: До и после теста ДНК (эфир от 08.06.2021)
Телешоу

Стосується кожного: До и после теста ДНК (эфир от 08.06.2021)
Від пацанки до панянки-5: Валерия #Чича Ткаченко расказала, как получила первое место
Новости

Від пацанки до панянки-5: Валерия #Чича Ткаченко расказала, как получила первое место
Вы проснулись уставшим – что делать: эффективные советы
Полезные советы

Вы проснулись уставшим – что делать: эффективные советы

Популярное на сайте

Пелена: смотреть 1 серию онлайн

Пелена: смотреть 1 серию онлайн
МастерШеф. Профессионалы-3: кто победил в шоу 05.06.2021

МастерШеф. Профессионалы-3: кто победил в шоу 05.06.2021
Пелена: смотреть 2 серию онлайн

Пелена: смотреть 2 серию онлайн
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2021)

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2021)

Популярное видео

Пелена: смотреть 1 серию онлайн

Пелена: смотреть 1 серию онлайн
Пелена: смотреть 2 серию онлайн

Пелена: смотреть 2 серию онлайн
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2021)

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2021)
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK