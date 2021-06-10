Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь обвела вокруг пальца гадалку

10 июня 2021 12:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь обвела вокруг пальца гадалку
Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь
кадр из программы

В шестом сезоне «Аферистов в сетях» (Новый канал) ведущая разоблачила не одного мага и экстрасенса.

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«Биоэнергет, потомственный экстрасенс. Проведу диагностику негатива, сниму приворот, порчу, проклятье, сглаз, венец безбрачия, могу работать по фото. Если вы меня нашли, нас притянули вибрации». Таким объявлением соблазнилась ведущая проекта «Аферисты в сетях», который Новый канал показывает по понедельникам, Елена-Кристина Лебедь и решила проверить магические способности «специалиста».

Эксперимент девушка проводила по телефону. Спустя 10 секунд разговора гадалка определила, что у той «пониженная энергия» и попросила фото пятки – по словам экстрасенса, именно с этого места начинает свой путь энергетика человека. По снимку биоэнергет узнала, что энергию из ведущей «пьет» человек, который находится в одном помещении с ней (то есть, помощница Оля), причем настолько сильно, что скоро ведущую ждут обмороки и потеря памяти! Но гадалка, конечно же, поможет.

И тут началась настоящая вакханалия – аферистка заставляла Елену-Кристину проводить ритуалы на вещах подруги – вращаться у окна, насыпать круг из соли, читать мантры, опускать бюстгальтер в кипяток. Правда, ее экстрасенсорные способности почему-то не помогли на расстоянии отличить лифчик от половника, а воду – от борща, так что гадалку ни разу не смутило, что обряды ее клиентка проводит не совсем правильно.

Когда ведущая Нового канала дала гадалке понять, что обвела ее вокруг пальца, та лишь обматерила девушку и бросила трубку. Так и не объяснив, почему же ее «способности» дали сбой.

Гадалки – это те же аферистки, потому что работают по принципу: а вдруг прокатит? – предупредила Елена-Кристина Лебедь.

Смотрите полный выпуск проекта по ссылке. А по понедельникам в 19:00 на Новом канале смотрите сразу по два выпуска шестого сезона «Аферистов в сетях».

Напомним,

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