Фантастическая четверка: ТОП-5 фактов о супергеройском фильме

В это воскресенье, 13 июня, на канале 2+2 – показ блокбастера «Фантастическая четверка», основанном на комиксах об одноименной суперкоманде от Marvel Comics.

По сюжету, вернувшись из рискованного путешествия в параллельное измерение, астронавты обнаруживают у себя сверхспособности, которые навсегда меняют их жизни…

В главных ролях: Майлз Теллер, Майкл Б. Джордан, Кейт Мара, Джейми Белл и Тоби Кеббелл и другие.

Самые интересные факты о «Фантастической четверке» от TV.UA ниже.

1. Гараж, в котором один из астронавтов Рид Ричардс работает в детстве, – это тот же гараж, в котором Бифф хранит свою машину в фильме «Назад в будущее-2».

2. Во время съемок проекта в прессе активно обсуждались скандалы между режиссером и съемочной группой. Говорят, Джош Транк конфликтовал с актерами и едва не подрался с главным актером Майлзом Теллером.

3. Когда героиня Кейт Мары (Сьюзен Шторм) отслеживает сигнал, на экране отображается IP-адрес: «23.21.190.125». Если ввести координаты в адресную строку браузера, откроются статьи про Латверию – родину одного из героев фильма.

4. Первая версия блокбастера, которую снимали в 2014 году, не понравилась студии. Уже через несколько месяцев стартовали повторные съемки.

5. «Фантастическая четверка» 2015 года – это попытка перезапустить франшизу о супергероях, которая положила начало всей эпохе Marvel, а также появлению других легендарных персонажей, таких как Человек-паук, Невероятный Халк и Люди Икс.

Смотрите фильм «Фантастическая четверка» в это воскресенье, 13 июня, в 18:10, на телеканале 2+2.