МастерШеф. CELEBRITY: ТОП-5 интересных фактов о премьере

9 июня 2021 20:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

МастерШеф. CELEBRITY: ТОП-5 интересных фактов о премьере
Алина Гросу, Оля Полякова, Таяна
пресс-служба канала СТБ

12 июня в 21:00 на телеканале СТБ зрителей ждет грандиозный летний сюрприз - звездный сезон легендарного кулинарного проекта «МастерШеф»!

Читайте такжеАнна Саливанчук рассказала, как случайно стала законодательницей моды
Мы собрали топ-5 интересных фактов о грядущей премьере «МастерШеф. CELEBRITY». Читайте самые интересные подробности со съемочной площадки в нашем материале.

В кулинарной битве «МастерШеф. CELEBRITY» сразятся 72 знаменитости

Среди них будут самые яркие артисты шоу-бизнеса, актеры, музыканты, танцоры и участники любимых телепроектов —  Джамала, Слава Каминская, Наталья Могилевская, Даша Астафьева, Олег Скрипка, Оля Полякова, Юрий Ткач, Виталий Козловский, Надежда Матвеева, Евгений Кот, Алена Шоптенко и другие.

Участниками на звездной кухне также будут знаменитые супружеские пары 

Среди пар зрители увидят первую Холостячку Ксению Мишину с Александром Эллертом, актерский тандем Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка, супружеские противостояния на кухне Григория и Кристины Решетников, а также Влада Ямы и его жены Лилианы. Как признаются за кадром сами знаменитости, они давно так не жаждали выяснить, кто же из них истинный шеф.

Баттл звездных супругов / пресс-служба канала СТБ

В каждой программе на кухне скрестят ножи две звездные команды 

Так зрители станут свидетелями батлов блондинок и брюнеток, легенд шоу-бизнеса и молодых исполнителей, мясников и кондитеров, и других. 

Оценивать таланты звезд будут судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво и шоумен Дмитрий Танкович

Читайте такжеОрел и Решка. Чудеса света: ведущий тревел-шоу спустился в самую большую соляную пещеру в Европе
Они веселятся со звездами не только на площадке, но и за кулисами съемок. Эктор Хименес-Браво снимает различные видео со звездными участниками. Например, Джамала поет с ним дуэтом, Мишель Андраде пытается «соблазнить» именитого шеф-повара пиццей, а танцовщица Илона Гвоздева и вовсе кружится с ним в танце.

Эктор Хименес Браво и Дмитрий Танкович / пресс-служба канала СТБ

В кулинарных батлах на «МастерШеф. CELEBRITY» участвуют самые популярные звезды по всему миру

Телеканал СТБ покажет украинскую адаптацию известного формата, который выходит в 18 странах и небывалую любовь зрителей заслужил в Великобритании —  там уже отсняты 16 сезонов шоу.

Справятся ли с «кулинарным крокодилом» легенды шоу-бизнеса Олег Скрипка, Наталья Могилевская и Павло Зибров? Кто из звездных супругов окажется лучшим поваром - Ольга Сумская или Виталий Борисюк? На кого будет неистово кричать Оля Полякова -  узнаем уже 12 июня на СТБ! 

Напомним, 

Облако тегов

СТБ Эктор Хименес-Браво МастерШеф Дмитрий Танкович новости телешоу телешоу 2021 МастерШеф. CELEBRITY

Материалы по теме

Слава Каминская снялась топлес на отдыхе в Турции
Новости

Слава Каминская снялась топлес на отдыхе в Турции
Элизабет Олсен тайно вышла замуж за музыканта
Новости

Элизабет Олсен тайно вышла замуж за музыканта
Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов рассказал о необычных городских маршрутках в Кении
Новости

Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов рассказал о необычных городских маршрутках в КенииЭксклюзив
Обман: смотреть 7 серию онлайн
Сериалы

Обман: смотреть 7 серию онлайн

Популярное на сайте

Пелена: смотреть 1 серию онлайн

Пелена: смотреть 1 серию онлайн
МастерШеф. Профессионалы-3: кто победил в шоу 05.06.2021

МастерШеф. Профессионалы-3: кто победил в шоу 05.06.2021
Пелена: смотреть 2 серию онлайн

Пелена: смотреть 2 серию онлайн
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2021)

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2021)

Популярное видео

Пелена: смотреть 1 серию онлайн

Пелена: смотреть 1 серию онлайн
Пелена: смотреть 2 серию онлайн

Пелена: смотреть 2 серию онлайн
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2021)

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2021)
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK