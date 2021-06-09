МастерШеф. CELEBRITY: ТОП-5 интересных фактов о премьере
12 июня в 21:00 на телеканале СТБ зрителей ждет грандиозный летний сюрприз - звездный сезон легендарного кулинарного проекта «МастерШеф»!
В кулинарной битве «МастерШеф. CELEBRITY» сразятся 72 знаменитости
Среди них будут самые яркие артисты шоу-бизнеса, актеры, музыканты, танцоры и участники любимых телепроектов — Джамала, Слава Каминская, Наталья Могилевская, Даша Астафьева, Олег Скрипка, Оля Полякова, Юрий Ткач, Виталий Козловский, Надежда Матвеева, Евгений Кот, Алена Шоптенко и другие.
Участниками на звездной кухне также будут знаменитые супружеские пары
Среди пар зрители увидят первую Холостячку Ксению Мишину с Александром Эллертом, актерский тандем Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка, супружеские противостояния на кухне Григория и Кристины Решетников, а также Влада Ямы и его жены Лилианы. Как признаются за кадром сами знаменитости, они давно так не жаждали выяснить, кто же из них истинный шеф.
В каждой программе на кухне скрестят ножи две звездные команды
Так зрители станут свидетелями батлов блондинок и брюнеток, легенд шоу-бизнеса и молодых исполнителей, мясников и кондитеров, и других.
Оценивать таланты звезд будут судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво и шоумен Дмитрий Танкович
В кулинарных батлах на «МастерШеф. CELEBRITY» участвуют самые популярные звезды по всему миру
Телеканал СТБ покажет украинскую адаптацию известного формата, который выходит в 18 странах и небывалую любовь зрителей заслужил в Великобритании — там уже отсняты 16 сезонов шоу.
Справятся ли с «кулинарным крокодилом» легенды шоу-бизнеса Олег Скрипка, Наталья Могилевская и Павло Зибров? Кто из звездных супругов окажется лучшим поваром - Ольга Сумская или Виталий Борисюк? На кого будет неистово кричать Оля Полякова - узнаем уже 12 июня на СТБ!
Напомним,