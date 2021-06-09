МастерШеф. CELEBRITY: ТОП-5 интересных фактов о премьере

12 июня в 21:00 на телеканале СТБ зрителей ждет грандиозный летний сюрприз - звездный сезон легендарного кулинарного проекта «МастерШеф»!

В кулинарной битве «МастерШеф. CELEBRITY» сразятся 72 знаменитости

Мы собрали топ-5 интересных фактов о грядущей премьере «МастерШеф. CELEBRITY». Читайте самые интересные подробности со съемочной площадки в нашем материале.

Среди них будут самые яркие артисты шоу-бизнеса, актеры, музыканты, танцоры и участники любимых телепроектов — Джамала, Слава Каминская, Наталья Могилевская, Даша Астафьева, Олег Скрипка, Оля Полякова, Юрий Ткач, Виталий Козловский, Надежда Матвеева, Евгений Кот, Алена Шоптенко и другие.

Участниками на звездной кухне также будут знаменитые супружеские пары

Среди пар зрители увидят первую Холостячку Ксению Мишину с Александром Эллертом, актерский тандем Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка, супружеские противостояния на кухне Григория и Кристины Решетников, а также Влада Ямы и его жены Лилианы. Как признаются за кадром сами знаменитости, они давно так не жаждали выяснить, кто же из них истинный шеф.

Баттл звездных супругов / пресс-служба канала СТБ

В каждой программе на кухне скрестят ножи две звездные команды

Так зрители станут свидетелями батлов блондинок и брюнеток, легенд шоу-бизнеса и молодых исполнителей, мясников и кондитеров, и других.

Оценивать таланты звезд будут судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво и шоумен Дмитрий Танкович

Они веселятся со звездами не только на площадке, но и за кулисами съемок. Эктор Хименес-Браво снимает различные видео со звездными участниками. Например, Джамала поет с ним дуэтом, Мишель Андраде пытается «соблазнить» именитого шеф-повара пиццей, а танцовщица Илона Гвоздева и вовсе кружится с ним в танце.

Эктор Хименес Браво и Дмитрий Танкович / пресс-служба канала СТБ

В кулинарных батлах на «МастерШеф. CELEBRITY» участвуют самые популярные звезды по всему миру

Телеканал СТБ покажет украинскую адаптацию известного формата, который выходит в 18 странах и небывалую любовь зрителей заслужил в Великобритании — там уже отсняты 16 сезонов шоу.

Справятся ли с «кулинарным крокодилом» легенды шоу-бизнеса Олег Скрипка, Наталья Могилевская и Павло Зибров? Кто из звездных супругов окажется лучшим поваром - Ольга Сумская или Виталий Борисюк? На кого будет неистово кричать Оля Полякова - узнаем уже 12 июня на СТБ!

Напомним,