Холостячка-2: Злата Огневич поделилась впечатлениями от Первой вечеринки и знакомства с мужчинами

8 июня 2021 15:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Холостячка-2: Злата Огневич поделилась впечатлениями от Первой вечеринки и знакомства с мужчинами
Холостячка-2: Злата Огневич и Григорий Решетник
пресс-служба канала СТБ

Телеканал СТБ приступил к съемкам второго сезона лучшего романтического реалити страны – «Холостячка».

Читайте такжеАнна Саливанчук рассказала, как случайно стала законодательницей моды
Осенью 2021 искать свою любовь в проекте будет певица Злата Огневич. Артистка поделилась первыми впечатлениями от знакомства с участниками реалити.

Перед началом проекта я очень волновалась. Предвкушала Первую вечеринку, представляла, как все пройдет, но реальность превзошла все ожидания! Каждый мужчина смог меня удивить. Все участники харизматичные, интересные. Они прочитали мои интервью, изучили биографию, узнали, что я люблю. Многим удалось нажать на тайные кнопочки моей души. Никогда бы не подумала, что в один вечер я смогу полетать на вертолете, погладить лошадь, побывать на концерте и даже нырнуть на дно океана за жемчужиной! – поделилась впечатлениями от Первой вечеринки Злата Огневич. – Первый мужчина, с которым я познакомилась, сумел задать такую планку, что я подумала: «А что же будет дальше? Чем мужчины будут еще покорять?». Один из участников смог даже осуществить мою детскую мечту. Так что я лично убедилась, что на проекте «Холостячка» возможно все. Приоткрою секрет: первый электрический разряд случился (улыбается. – Прим. ред.). Я смогла отпустить себя и прислушаться к сердцу.

Злата призналась, что покорить ее можно романтикой и драйвом. Ее привлекают уверенные мужчины, которые не боятся своих эмоций.

Кажется, только вчера благодаря телеканалу СТБ на украинском ТВ родился проект «Холостячка», а сегодня мы уже приступаем к съемкам второго сезона! Он будет феерическим и незабываемым. Ведь наша главная героиня – Злата Огневич, а над проектом трудится лучшая команда страны. Уверен, совсем скоро Украина станет свидетелем новой истории любви, – отметил Григорий Решетник.

Производством проекта занимается студия StarLightProduction под руководством Анны Калины. Второй сезон «Холостячки» зрители смогут увидеть уже этой осенью на СТБ.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд СТБ Злата Огневич новости телешоу Холостячка телешоу 2021 Холостячка 2 сезон Холостячка-2

Материалы по теме

Анна Саливанчук рассказала, как случайно стала законодательницей моды
Новости

Анна Саливанчук рассказала, как случайно стала законодательницей моды
Орел и Решка. Чудеса света: ведущий тревел-шоу спустился в самую большую соляную пещеру в Европе
Новости

Орел и Решка. Чудеса света: ведущий тревел-шоу спустился в самую большую соляную пещеру в Европе
Гороскоп на 9 июня 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 9 июня 2021 для всех знаков Зодиака
TAYANNA рассекретила свой новый роман
Новости

TAYANNA рассекретила свой новый роман

Популярное на сайте

Пелена: смотреть 1 серию онлайн

Пелена: смотреть 1 серию онлайн
МастерШеф. Профессионалы-3: кто победил в шоу 05.06.2021

МастерШеф. Профессионалы-3: кто победил в шоу 05.06.2021
Пелена: смотреть 2 серию онлайн

Пелена: смотреть 2 серию онлайн
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2021)

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2021)

Популярное видео

Пелена: смотреть 1 серию онлайн

Пелена: смотреть 1 серию онлайн
Пелена: смотреть 2 серию онлайн

Пелена: смотреть 2 серию онлайн
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2021)

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2021)
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK