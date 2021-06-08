Анна Саливанчук рассказала, как случайно стала законодательницей моды
8 июня 2021 13:10
Актриса Анна Саливанчук
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Анна Саливанчук вспомнила, как научила школьниц носить колготки по-новому.
«Где логика?» (Новый канал) актриса Анна Саливанчук рассказала, как случайно стала законодательницей моды.
После победы в конкурсе «Мисс Шепетовка» ко мне стало больше внимания, – признается актриса. – Как-то я пришла в школу в короткой юбке и заметила, что порвала капроновые колготки. Не растерялась и из маленькой дырки сделала несколько огромных.
Все ученики школы оглядывались на Анну и обсуждали ее внешний вид.
Слышала, как кричали: «О, Саливанчук в рваных колготках – значит, это модно», – вспоминает актриса. – И на следующий день все девочки из младших классов пришли в колготках с дырками (улыбается). Так я создала новый тренд!
Включайте последний выпуск шоу «Где логика?» сегодня в 19:00 на Новом канале.
Напомним,