Где логика?: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 01.06.2021)

1 июня 2021 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Где логика?: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 01.06.2021)
Где логика?: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 01.06.2021)
пресс-служба Нового канала

1 июня на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 14 выпуск шоу Где логика. 14 выпуск проекта Где логика? смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 14 выпуске шоу Где логика?: Интеллектуально-развлекательное шоу «Где логика?» – взрывная премьера на Новом канале. В каждом выпуске свою логику проверят пара звездных женщин и тандем мужчин-знаменитостей. Разгадывая загадки и ребусы, они будут бороться за трофеи – гири «Железная логика». В противостоянии сойдутся спортсмены. Гимнастка Анна Ризатдинова и фитнес-тренер Марина Боржемская сыграют против гимнаста Олега Верняева и боксера Дениса Беринчика. Чья логика победит – мужская или женская?

14 выпуск проекта Где логика? смотрите 1 июня на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Где логика? смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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