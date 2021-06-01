Где логика?: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 01.06.2021)
1 июня 2021 06:00
Юлия Туренко
Где логика?: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 01.06.2021)
пресс-служба Нового канала
1 июня на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 14 выпуск шоу Где логика. 14 выпуск проекта Где логика? смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 14 выпуске шоу Где логика?
: Интеллектуально-развлекательное шоу «Где логика?» – взрывная премьера на Новом канале. В каждом выпуске свою логику проверят пара звездных женщин и тандем мужчин-знаменитостей. Разгадывая загадки и ребусы, они будут бороться за трофеи – гири «Железная логика». В противостоянии сойдутся спортсмены. Гимнастка Анна Ризатдинова и фитнес-тренер Марина Боржемская сыграют против гимнаста Олега Верняева и боксера Дениса Беринчика. Чья логика победит – мужская или женская?
14 выпуск проекта Где логика? смотрите 1 июня на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу Где логика? смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.