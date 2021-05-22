Где логика?: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2021)

Где логика?: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2021)

25 мая на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 13 выпуск шоу Где логика. 13 выпуск проекта Где логика? смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите в 13 выпуске шоу Где логика? : Интеллектуально-развлекательное шоу «Где логика?» – взрывная премьера весны на Новом канале. В каждом выпуске свою логику проверят пара звездных женщин и тандем мужчин-знаменитостей. Разгадывая загадки и ребусы, они будут бороться за трофеи – гири «Железная логика». В противостоянии сойдутся актеры «Дизель Шоу»: Яна Глущенко и Виктория Булитко против Егора Крутоголова и Евгения Сморигина. Чья логика победит – мужская или женская?

13 выпуск проекта Где логика? смотрите 25 мая в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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