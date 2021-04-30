Где логика?: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2021)

30 апреля 2021 17:20 Юлия Туренко
Где логика?: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2021)
Где логика?: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2021)
пресс-служба Нового канала

4 мая на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 11 выпуск шоу Где логика. 11 выпуск проекта Где логика? смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 11 выпуске шоу Где логика?: Интеллектуально-развлекательное шоу «Где логика?» – взрывная премьера весны на Новом канале. В каждом выпуске свою логику проверят пара звездных женщин и тандем мужчин-знаменитостей. Разгадывая загадки и ребусы, они будут бороться за трофеи – гири «Железная логика». В противостоянии сойдутся семейные пары. комик Игорь Ласточкин и музыкант Сергей Бабкин против своих жен - Ани Ласточкиной и Снежаны Бабкиной. Чья логика победит – мужская или женская?

11 выпуск проекта Где логика? смотрите 4 мая в 19:00 и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Где логика? смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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