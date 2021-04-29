Хата на тата 9 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2021)

29 апреля 2021 06:30 Юлия Туренко
Хата на тата 9 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2021)
Хата на тата 9 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2021)
кадр из программы

1 мая на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 15 выпуск 9 сезона реалити Хата на тата. 15 выпуск комедийного реалити Хата на тата-9 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 15 выпуске реалити Хата на тата-9: Героем выпуска станет Евгений Граффи из города Долинская, Кировоградской области. Он утверждает, что является потомком графского рода, чем очень гордится. Несмотря на то, что живет аристократ не в роскошном дворце, а в обычной квартире - ведет себя, как настоящий вельможа. Двух дочерей, 4-летнюю Катарину и 12-летнюю Даниэлу папа воспитывает, как будущих графинь. Есть в «графа» и прислуга. Эту роль выполняет жена Ольга, которая вынуждена всячески угождать мужу и выполнять все его прихоти. Евгений считает Ольгу простушкой, без роду и племени, и клюет ее за отсутствие графских манер и изысканного вкуса. Сам «аристократ» будничными делами не интересуется, поскольку считает себя интеллигентом и творческой личностью. Поэтому единственное место, где Евгений выкладывается на полную - это торжества и праздники, где он работает видеографом. «Даже в этом слове корень «граф»», - хвастается папа с фамилией Граффи. Жена Ольга устала быть служанкой и больше всего хочет, чтобы муж снова увидел в ней любимую жену, которую когда-то оберегал и ценил, как сокровище. Но сможет ли Евгений Граффи справиться с графиком своей жены? Ведь и в этом слове тоже корень «граф»...

15 выпуск реалити Хата на тата-9 смотрите 1 мая в 17:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити Хата на тата-9 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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