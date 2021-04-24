Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.04.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.04.2021)

25 апреля на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех : В остросоциальный проект Один за всех за помощью обратилась 25-летняя Галина Елинецкая с Киевщины, чтобы спасти ее 5-летнюю сестру Даринку. Девушка уверяет, что девочка стала жертвой сексуального насилия. В изнасиловании сестры Галина подозревает 30-летнего Михаила, родного брата мамы девочки. Мужчина часто гостит у сестры, а когда оставался наедине с маленькой Дашей, совершал с ней страшные вещи.

Ни мама, ни отец 5-летней Даши не верят, что их ребенок мог стать жертвой сексуального насилия, а насильником может быть Михаил. С ним они теперь вместе живут и воспитывают Дашу. И изо всех сил хотят оправдать мужчину.

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 25 апреля в 20:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.