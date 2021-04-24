Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.04.2021)

24 апреля 2021 06:30 Юлия Туренко
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.04.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.04.2021)
пресс-служба

25 апреля на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

Читайте такжеГде логика?: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2021)
Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех: В остросоциальный проект Один за всех за помощью обратилась 25-летняя Галина Елинецкая с Киевщины, чтобы спасти ее 5-летнюю сестру Даринку. Девушка уверяет, что девочка стала жертвой сексуального насилия. В изнасиловании сестры Галина подозревает 30-летнего Михаила, родного брата мамы девочки. Мужчина часто гостит у сестры, а когда оставался наедине с маленькой Дашей, совершал с ней страшные вещи.

Ни мама, ни отец 5-летней Даши не верят, что их ребенок мог стать жертвой сексуального насилия, а насильником может быть Михаил. С ним они теперь вместе живут и воспитывают Дашу. И изо всех сил хотят оправдать мужчину.

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 25 апреля в 20:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

СТБ видео Один за всех телешоу семейные истории насилие расследование изнасилование телешоу онлайн телешоу 2021 Сергей Костыра

Материалы по теме

Голос країни-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2021)
Телешоу

Голос країни-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 24.04.2021)
Телешоу

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 24.04.2021)
Татьяна Песик: Верю в любовь
Теленеделя

Татьяна Песик: Верю в любовь
Холостяк-11: кто покинул шоу в 8 выпуске от 23.04.2021
Новости

Холостяк-11: кто покинул шоу в 8 выпуске от 23.04.2021

Популярное на сайте

Как выйти замуж: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)
Холостяк-11: кто покинул шоу в 7 выпуске от 16.04.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 7 выпуске от 16.04.2021
Холостяк-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 23.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 23.04.2021)
Голос країни-11: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2021)

Голос країни-11: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2021)

Популярное видео

Как выйти замуж: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)
Холостяк-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 23.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 23.04.2021)
Голос країни-11: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2021)

Голос країни-11: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK