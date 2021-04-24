Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.04.2021)
25 апреля на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.
Ни мама, ни отец 5-летней Даши не верят, что их ребенок мог стать жертвой сексуального насилия, а насильником может быть Михаил. С ним они теперь вместе живут и воспитывают Дашу. И изо всех сил хотят оправдать мужчину.
Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 25 апреля в 20:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.