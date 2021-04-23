Один за всех: насильник 5-летней девочки или пешка в семейном конфликте – сенсационное разоблачение

Один за всех: Насильник 5-летней девочки или пешка в семейном конфликте – сенсационное разоблачение

25 апреля в 20:00 на СТБ в эфир выйдет новый выпуск проекта один за всех с ведущим Сергеем Костырой.

В остросоциальный проект Один за всех за помощью обратилась 25-летняя Галина Елинецкая с Киевщины, чтобы спасти ее 5-летнюю сестру Даринку. Девушка уверяет, что девочка стала жертвой сексуального насилия.

Я забрала сестричку погостювати до себе і побачила, що вона не спить ночами, боїться, плаче, впісюється. Дитина була переляканана. Коли я почала розпитувати – жахнулася. Вона розказала, що в себе ж вдома вона стала жертвою збоченця! Від шоку я втратила дар мови… – рассказывает проекту Галина.

В изнасиловании сестры Галина подозревает 30-летнего Михаила, родного брата мамы девочки. Мужчина часто гостит у сестры, а когда оставался наедине с маленькой Дашей, совершал с ней страшные вещи.

Коли сестричка гралася у наметі в дворі, він поліз до неї, зняв штани і згвалтував її. Сестричка казала, що їй було дуже боляче. Страшно уявити що вона пережила. І так він знущався над дитиною близько 10 разів! – со слезами на глазах рассказывает Галина.

Девушка сразу подала заявление на Михаила в полицию. Но сотрудники правоохранительных органах не обратили внимания на показания ребенка и даже не выдвинули подозрения мужчине. В это же время служба по делам детей отобрала ребенка у Галины и вернула маме, которая защищает своего брата и не верит в его виновность.

Ни мама, ни отец 5-летней Даши не верят, что их ребенок мог стать жертвой сексуального насилия, а насильником может быть Михаил. С ним они теперь вместе живут и воспитывают Дашу. И изо всех сил хотят оправдать мужчину.

Я не вірю, що мій брат міг так вчинити з Даринкою. Він грався з нею постійно, лоскотав, реготав, у них були прекрасні стосунки. Якби щось було не так, то дитина б мені сказала. Я буду до останнього стояти за свого брата. Він не ґвалтівник. Та він найбільший добряк якого я взагалі знаю в житті, він мухи не образить, не те, що свою любиму племінничку, – уверяет мама Даши.

Историю с изнасилованием родители Даши считают лишь местью Галины молодой мачехе, с которой ее отец начал жить после развода.

Яке згвалтування? Та то все нісенітниця якась! То Галя все вигадала, бо не ненавидить мою молоду дружину. Її бісить, що Надя прийшла на все готове у наш дім. Вона завжди казала – я тобі життя не дам, я у тебе відберу найдорожче. Безсовісна, серця у неї нема, втягла у такий брудний скандал бідну дитину. Після цього Галя мені більше не донька, – рассказал проекту отец Даши.

Любое насилие по отношению к ребенку: физическое, эмоциональное или сексуальное – неприемлемо! Поэтому эту историю мы не могли обойти стороной. Для благополучия маленькой Даши мы с экспертами хотели детально разобраться в этом семейном конфликте, чтобы в конце выпуска констатировать факт – было или не было насилия над ребенком. И в случае положительного ответа я был готов помочь героям, чтобы виновный получил по заслугам, – комментирует историю ведущий Сергей Костыра.

В студии проекта «Один за всех» эксперты и ведущий разберутся, является ли Михаил на самом деле насильником. Мужчина также пройдет проверку на полиграфе. В студии программы прозвучит история об изнасиловании из первых уст девочки и признание в еще одном подозреваемом в изнасиловании ребенка. Была ли 5-летняя Даша жертвой сексуального насилия? И можно ли обвинение в таком ужасном преступлении придумать, дабы насолить мачехе? Выпуск смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на телеканале СТБ.