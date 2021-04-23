Хата на тата 9 сезон: муж бизнес-леди возьмет дело в свои руки!

В эту субботу, 24 апреля, в 17:00 на СТБ выйдет новый выпуск семейного проекта «Хата на тата». Пересмотреть свои взгляды на жизнь попробует торговый представитель Игорь Ляшенко из городка Купянск, Харьковской обл.

В новом выпуске проекта Хата на тата-9 смотрите: Игорю крупно повезло, ведь он работает под руководством своей жены. Тем, что его супруга Ксенька – она же и его начальник Ксения Юрьевна – Игорек пользуется как может: бездельничает на работе, выпрашивает сверхурочный отпуск, больничный и без зазрения совести спихивает на женщину свои должностные обязанности.

Все решения за него принимаю я! – жалуется супруга.

Игорь гордится тем, что его Ксения «женщина со стальными яйцами», ведь за 15 лет брака она приобрела ему авто, построила дом и устроила на работу. Свою роль в семье он видит в том, чтобы радовать глаз жены и любить ее.

Жена Ксения устала быть «железной леди» и хочет, чтобы Игорь стал наконец самостоятельным человеком и взял на себя ответственность за семью и двух детей: 15-летнего Игоря и 9-летнюю Дашу.

Справится ли Игорь без жены-начальницы? В какую беду попадет по работе? И завоюет ли наконец любовь тещи? Не пропустите в эту субботу, 24 апреля в 17:00, на СТБ.