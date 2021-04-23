Убрать Картера: ТОП-5 фактов о захватывающем боевике с Сильвестром Сталлоне

Эксклюзив 23 апреля 2021 19:40 Юлия Туренко
Убрать Картера: ТОП-5 фактов о захватывающем боевике с Сильвестром Сталлоне

В эту субботу телеканал 2+2 покажет криминальный боевик «Убрать Картера», главную роль в котором сыграл легендарный Сильвестр Сталлоне.

По сюжету Джек Картер — непревзойденный специалист по устранению различных проблем. В криминальном мире города его умения ценят и уважают. Но очередное дело становится для Джека самым сложным испытанием — он должен узнать, кто убил его брата.

ТОП-5 малоизвестных фактов о боевике «Убрать Картера»:

1.    Фильм «Убрать Картера», снятый в 2000 году с Сильвестром Сталлоне в главной роли, — это римейк одноименной картины 1971 года.

2.    В съемках боевика также участвовал младший брат Сильвестра Сталлоне — Фрэнк. Он снялся в роли одного из участников похоронной церемонии.

3.    Создатели фильма решили сделать отсылку к фильму «Убрать Картера» 1971 года и пригласили в проект оскароносного английского актера Майкла Кейна, который сыграл в оригинале главную роль.

4.    С момента премьеры римейка прошло 20 лет, а с премьерного показа оригинальной ленты — 50!

5.    В фильме 2000 года звучит главная музыкальная тема британского джазового композитора Роя Бадда из ленты «Убить Картера» 1971 года.

Смотрите боевик «Убрать Картера» в эту субботу, 24 апреля, в 20:00 на канале 2+2.

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