МастерШеф. Профессионалы-3: участники заставят судей дышать, как драконов
24 апреля на телеканале СТБ и на сайте TV.UA в эфир выйдет 12 выпуск кулинарного проекта МастерШеф.Профессионалы-3.
Судьи «МастерШеф. Профессионалы»-3 - Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский - всегда напоминают участникам, что кулинарная индустрия не стоит на месте, каждый день появляются новые концепции, а гости в ресторанах становятся все требовательнее. В новом конкурсе командам предстоит взаимодействовать с судьями, и подать им блюдо-интертеймент.
Удивляйте, смешите, развлекайте, пугайте - делайте все, чтобы блюдо было не просто вкусным, а произвело фурор! Вы можете доготовить его при нас, привлечь нас к процессу или применить что-то необычное для презентации. Вы должны постараться, чтобы ваши блюда навсегда остались в нашей памяти, - объявят судьи.
Напомним,