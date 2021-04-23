МастерШеф. Профессионалы-3: участники заставят судей дышать, как драконов

23 апреля 2021 13:40 Юлия Туренко
МастерШеф. Профессионалы-3: участники заставят судей дышать, как драконов
МастерШеф. Профессионалы-3: участники заставят судей дышать, как драконов
пресс-служба канала СТБ

24 апреля на телеканале СТБ и на сайте TV.UA в эфир выйдет 12 выпуск кулинарного проекта МастерШеф.Профессионалы-3.

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Время доставать козыри на «МастерШеф. Профессионалы-3», ведь новом выпуске шоу решится, кто войдет в десятку лучших профи сезона. Участники проявят максимум фантазии в подаче блюда-интертеймент. 

Судьи «МастерШеф. Профессионалы»-3 - Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский - всегда напоминают участникам, что кулинарная индустрия не стоит на месте, каждый день появляются новые концепции, а гости в ресторанах становятся все требовательнее. В новом конкурсе командам предстоит взаимодействовать с судьями, и подать им блюдо-интертеймент. 

Удивляйте, смешите, развлекайте, пугайте - делайте все, чтобы блюдо было не просто вкусным, а произвело фурор! Вы можете доготовить его при нас, привлечь нас к процессу или применить что-то необычное для презентации. Вы должны постараться, чтобы ваши блюда навсегда остались в нашей памяти, - объявят судьи.

МастерШеф. Профессионалы-3: участники заставят судей дышать, как драконов / пресс-служба канала СТБ
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За полтора часа участники подготовят ошеломляющий перформанс! Так, блюдо одной из команд заставит судей дышать, как драконов, а другие участники привлекут к готовке самого Эктора! Но кто же окажется в черных фартуках - узнаем завтра на СТБ!

Напомним, 

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