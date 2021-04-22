МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2021)
22 апреля 2021 00:40
Юлия Туренко
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2021)
пресс-служба
24 апреля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 12 выпуск 3 сезона шоу МастерШеф. Профессионалы. 12 выпуск проекта МастерШеф. Профессионалы-3 смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 12 выпуске шоу МастерШеф. Профессионалы-3
: Судьи «МастерШеф. Профессионалы» всегда напоминают участникам, что кулинарная индустрия не стоит на месте, каждый день появляются новые концепции, а гости в ресторанах становятся все требовательнее. В новом конкурсе командам предстоит взаимодействовать с судьями, и подать им блюдо-интертеймент. Оно должно быть не только вкусным, но и производить настоящий фурор! За полтора часа участники подготовят ошеломляющий перформанс! Так, блюдо одной из команд заставит судей дышать, как драконов, а другие участники привлекут к готовке даже Эктора! Но кто же окажется в черных фартуках?
12 выпуск шоу МастерШеф. Профессионалы-3 смотрите 24.04.2021 в 19:00 на СТБ и 03.05.2021 онлайн на нашем сайте TV.UA.