МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2021)

9 апреля 2021 07:00 Юлия Туренко
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2021)
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2021)
пресс-служба

10 апреля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 10 выпуск 3 сезона шоу МастерШеф. Профессионалы. 10 выпуск проекта МастерШеф. Профессионалы-3 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 10 выпуске шоу МастерШеф. Профессионалы-3: Профессионалы третьего сезона воплотят самую заветную мечту каждого шефа – открыть свой ресторан. Участники поделятся на две команды, построят свои рестораны и продумают авторские сеты. Судьи и их друзья будут оценивать концепцию, интерьер и качество блюд. Проигравшие наденут черные фартуки полным составом! Кто же покорить требовательных гостей, а для кого конкурс станет фатальным?

10 выпуск шоу МастерШеф. Профессионалы-3 смотрите 10.04.2021 в 19:00 на СТБ и 19.04.2021 онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф. Профессионалы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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