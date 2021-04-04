МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 9 выпуске от 03.04.2021
3 апреля на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 9 выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы-3. Кто покинул шоу в 9 выпуске от 03.04.2021 - читайте на сайте TV.UA.
Черные фартуки заслужили аж семеро участников - Элеонора, Коля, Неля, Виктор, Николай, Леонид и Владислав. Под коробками участники нашли одинаковые наборы продуктов, которые, по статистике, украинцы покупали чаще всего в период карантина. Из хека, тушенки, риса, гречки и овощей им предстояло всего лишь за полтора часа приготовить три блюда ресторанного уровня - закуску, основное блюдо и десерт.
Леонид придумал концепцию для своего обеда - украинский стиль. Он подал запеченные рулеты из хека, альтернативное ризотто из картофеля, перевернутый “холодец” и гречнево-молочный десерт. Его меню было выше всяких похвал.
Как и блюда Элеоноры, которые Эктор включил бы в меню любого ресторана. Презентация была восхитительно, а базовые продукты выглядели, как деликатесы. Хек с чипсами из картофеля, картофельного крема с крамблом из попкорна гречки и риса, паштет в луке конфи и рисовый мусс по праву стали фаворитами битвы.
Меню Нели было неидеальным, но достаточно вкусным - картофельный гратен и хек в травах, закусочный тортик с тушенкой и десерт в виде лимонно-яичной панакоты с лимонным джемом.
Владислав презентовал судьям только два блюда, а не три. Судьи были возмущены оправданиями участника - “не хватило времени”. Он приготовил запеченный картофель с луковым соусом, хек в сувиде с травами, а на закуску - рисовый чипс с паштетом из тушенки и попкорном из гречки. Эктора разочаровала презентация, хотя техники Влада были достаточно хорошими.
Пятерка - Эля, Леня, Николай, Виктор и Неля - по-своему продемонстрировали, как можно приготовить базовые продукты и отправились на балкон.
Влад и Коля не смогли приготовить полноценное меню, но по качеству, вкусам и техникам судьи выделили блюда Влада.
Проект покинул Коля Овчаренко.