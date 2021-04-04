МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 9 выпуске от 03.04.2021

4 апреля 2021 23:18 Юлия Туренко
МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 9 выпуске от 03.04.2021
МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 9 выпуске от 03.04.2021
пресс-служба

3 апреля на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 9 выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы-3. Кто покинул шоу в 9 выпуске от 03.04.2021 - читайте на сайте TV.UA.

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В минувшем выпуске МастерШеф Профессионалы-3 на СТБ в черных фартуках оказалось сразу семеро участников! Для фатальной битвы судьи подготовили карантинные наборы, из который участники должны приготовить изысканные блюда ресторанного уровня.

Черные фартуки заслужили аж семеро участников - Элеонора, Коля, Неля, Виктор, Николай, Леонид и Владислав. Под коробками участники нашли одинаковые наборы продуктов, которые, по статистике, украинцы покупали чаще всего в период карантина.  Из хека, тушенки, риса, гречки и овощей им предстояло всего лишь за полтора часа приготовить три блюда ресторанного уровня - закуску, основное блюдо и десерт.

Леонид придумал концепцию для своего обеда - украинский стиль. Он подал запеченные рулеты из хека, альтернативное ризотто из картофеля, перевернутый “холодец” и гречнево-молочный десерт. Его меню было выше всяких похвал.

МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 9 выпуске от 03.04.2021 / instagram.com/masterchefstb

Как и блюда Элеоноры, которые Эктор включил бы в меню любого ресторана. Презентация была восхитительно, а базовые продукты выглядели, как деликатесы. Хек с чипсами из картофеля, картофельного крема с крамблом из попкорна гречки и риса, паштет в луке конфи и рисовый мусс по праву стали фаворитами битвы.

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Виктор и Николай поработали также неплохо. Витя подал хек с картофельным пюре и соусом из гречки, риет из тушенки с луковой карамелью и тарталеткой с куртом, а Николай - пюре из гречки, сваренное в узваре, обжаренный хек, кнели из тушенки с рисовыми чипсами, а также рисовый пудинг. Судьям понравилась работа Николая, но они признались, что ожидали от участника большего.

Меню Нели было неидеальным, но достаточно вкусным - картофельный гратен и хек в травах, закусочный тортик с тушенкой и десерт в виде лимонно-яичной панакоты с лимонным джемом.

Владислав презентовал судьям только два блюда, а не три. Судьи были возмущены оправданиями участника - “не хватило времени”. Он приготовил запеченный картофель с луковым соусом, хек в сувиде с травами, а на закуску - рисовый чипс с паштетом из тушенки и попкорном из гречки. Эктора разочаровала презентация, хотя техники Влада были достаточно хорошими.

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Коля тоже приготовил лишь два блюда - основное и десерт. Он подал маленький кусочек рыбы на пару с травами без гарнира и без соуса. Судьи раскритиковали в пух и прах такие блюда на битве черных. На десерт у Коли бы мусс из картофеля с луковым соусом и узваром. Для такой смелой идеи требуются месяцы и годы подготовки, а он решил поэкспериментировал во время сложнейшего конкурса. Как итог - очень неудачно.

Пятерка - Эля, Леня, Николай, Виктор и Неля - по-своему продемонстрировали, как можно приготовить базовые продукты и отправились на балкон.

Влад и Коля не смогли приготовить полноценное меню, но по качеству, вкусам и техникам судьи выделили блюда Влада.

Проект покинул Коля Овчаренко.

МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 9 выпуске от 03.04.2021 / пресс-служба

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