Холостяк-11: кто покинул шоу в 5 выпуске от 02.04.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 5 выпуске от 02.04.2021

2 апреля на телеканале СТБ в эфир вышел 5 выпуск романтического проекта Холостяк-11.

Холостяк пригласил участниц в романтический и атмосферный город Львов. Неделя была полна сюрпризов, как для девушек, так и для главного героя…

Михаил принял решение, что на свиданиях не будет участницам давать розы. Все будут в одинаковых условиях на Церемонии роз, где Холостяк и будет принимать окончательное решение.

В 5 выпуске Михаил попрощался с одной из участниц.

Александра

Во время личного общения мужчина понял, что Саша всячески старается понравиться. Это и стало камнем преткновения.

Я не просто так сказал о твоей речи. Я пытался понять, что за ней стоит. Но осознал, чего за ней нет. Я не чувствую в твоих словах тебя. У меня нет для тебя розы, – сказал Михаил Саше на Церемонии роз.

Несмотря на то, что на Церемонии девушек стало на одну меньше, одна из участниц вернулась. Аня, которая отсутствовала по состоянию здоровья, вновь готова посоперничать за сердце Михаила.