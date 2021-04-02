МАСКА: Владимир Остапчук появится на сцене шоу голышом

В новом выпуске самого таинственного и успешного шоу телевидения «МАСКА» Владимир Остапчук перевоплотится в легендарного Терминатора.

Ведущий Владимир Остапчук появится на масштабной сцене шоу «МАСКА» на канале «Украина» так же, как и герой Арнольда Шварценеггера в культовом фантастическом боевике, голышом.

Затем он, конечно же, оденется, и в кожаных штанах и куртке продолжит вести проект. Чтобы создать этот образ, гримерам понадобилось несколько часов, ведь Остапчуку накладывали специальный пластичный грим.

Это полуфинал самого загадочного и феерического шоу современности «МАСКА» на телеканале «Украина»! Мне нужны ваше внимание, концентрированность и сосредоточенность. Обещаю – вам понравится. Терминатор не умеет врать. Одна из моих программ утверждает, что без цели мы – ничто. Наша цель в полуфинале – открыть как можно большее количество участников, поэтому мы раскроем сразу четыре маски. Уверен, что до конца вечера не все мои микросхемы доживут – они поплывут он накала страстей и эмоций, – говорит ведущий гипершоу «МАСКА» Владимир Остапчук.

Ведущий Владимир Остапчук / пресс-служба канала Украина

В одиннадцатом выпуске в музыкальных поединках сойдутся величественное Солнце и эффектная Бабка, трогательное Жабеня и мужественный Носорог, романтический Дракон и невероятно милый Циклоп. За шаг до финала один участник каждой из этих пар навсегда покинет проект, рассекретив свою личность. Также зрители увидят нового героя – суперзвездного гостя Мохито, который снимет маску сразу после своего выступления. Чем будут удивлять участники на этот раз?

Смотрите полуфинал шоу «МАСКА» в эту субботу, 3 апреля, в 21:00 на канале «Украина».

Напомним,