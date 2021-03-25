МАСКА: Владимир Остапчук перевоплотится в наглого красавчика по прозвищу Плакса

25 марта 2021 17:10 Юлия Туренко
МАСКА: Владимир Остапчук перевоплотится в наглого красавчика по прозвищу Плакса
Ведущий Владимир Остапчук
пресс-служба канала Украина

Ведущий проекта «МАСКА» на канале «Украина» Владимир Остапчук уже примерил много различных образов из мирового кинематографа, а в этот раз он выедет на сцену на настоящем мотоцикле.

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Король Вампиров, злодей Джокер, Супермен, агент 007, принцесса Эльза и даже Донна Роза – это еще не весь перечень героев, в которых уже представал ведущий гипершоу «МАСКА» Владимир Остапчук. 

В новом эпизоде масштабного проекта канала «Украина» он появится в не менее ярком образе – наглого красавчика по прозвищу «Плакса» из одноименной голливудской комедии.

Я перевоплощусь в Джонни Деппа в его лучшие годы. По крайней мере, мне так хотелось бы думать, – шутит ведущий шоу «МАСКА» Владимир Остапчук. – Что я только в нашем шоу не делал: поднимался на высоту, спускался на веревке, катался на роликах, танцевал танго... Иногда сценаристы готовят мне такие сюрпризы, что я за несколько минут до выхода на сцену узнаю, что мне нужно будет сделать. На этот раз выезжал к зрителям и детективам на байке! Кстати, я впервые водил мотоцикл. Тот еще экспириенс! На всех прогонах и репетициях все было хорошо, а только включились камеры, и мы начали запись эфира, я выехал и... упал. Но потом просто поднялся и начал выполнять свою непосредственную работу – вести эфир самого грандиозного шоу планеты!

Ведущий Владимир Остапчук / пресс-служба канала Украина
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В десятом эфире зрители увидят новые выступления всех участников проекта, личности которых еще не рассекретили, – яркого Солнца, романтического Дракона, эпатажного Сома, эффектной Бабки, мужественного Носорога, трогательного Жабеня и невероятно милого Циклопа.

А еще на сцене грандиозного шоу канала «Украина» появится новый загадочный герой. Кто он? Чем будут удивлять участники на этот раз? И чью личность рассекретят в конце эпизода?

Ведущий Владимир Остапчук / пресс-служба канала Украина
Напомним, 

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