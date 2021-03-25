Папа рулит: ТОП-5 смешных эпизодов нового сезона

Эксклюзив 25 марта 2021 00:40 Юлия Туренко
Папа рулит: ТОП-5 смешных эпизодов нового сезона
Папа рулит: ТОП-5 смешных эпизодов нового сезона
пресс-служба

На телеканале ТЕТ продолжается премьера нового сезона ситкома «Папа рулит», который является адаптацией американского комедийного сериала «Man with a plan» с Мэттом Лебланом.

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И пока вы наслаждаетесь сериалом «Папа рулит», который выходит по будням в 18:15, мы собрали самые курьезные и смешные эпизоды, которые случились с семьей Мельник.

Борода и «собственные» взгляды меняют мужчину

В жизни каждого мужчины наступает этап, когда он решает отрастить бороду. Это означает, что он стремится серьезным изменениям и решил начать с дела, к которому не надо прикладывать никаких усилий, достаточно просто не мешать. У Марка, героя Владимира Борисова, наступил именно такой этап. К лучшему или худшему, мы не знаем, но его и правда сложно узнать в этом образе.

Выступление на празднике может обернуться конфузом

Ева (Фрося Мельник) учится играть на флейте и пока это больше похоже на пытки, нежели на удовольствие. Но Саша с Настей верят в лучшее, потому пришли послушать выступление на школьном празднике самой младшей из Мельников. Хоть бы оно не обернулось конфузом для всех присутствующих, а родители не рассорились в ожидании концерта.

Семейный завтрак, который случается только раз в год

Когда в гости приезжает родственник, семейный завтрак больше начинает напоминать застолье. Главная героиня сериала, Настя, хочет поразить сестру своим гостеприимством, разнообразием блюд и атмосферой счастья. Конечно, если дети с мужем не выдадут.

Разница между мужским «нет» и женским «да!»

Настя, в исполнении Катерины Варченко, едва ли не впервые услышала категорическое «нет» и решила, что её мужу это просто так не сойдёт с рук. Поэтому сейчас он сидит без машины, обеда и надежд на будущее. Ему срочно нужна консультация близких, как исправить ситуацию. И на этот раз старший брат подбросил стоящую идею.

Уроки силы от папы

На детской площадке ситуация бывает напряженней, нежели на боксерском ринге. Поэтому Саше, как отцу, иногда приходится учить детей, как защищать себя от различных невоспитанных мальчиков. И кажется, у него получилось!

Смотрите новые серии «Папа рулит» по будням на ТЕТ в 18:15!

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