Ліга Сміху. Волонтерський десант 3 сезон дивитися онлайн випуск від 05.04.2024

20 квітня 2024 15:19 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Ліга Сміху. Волонтерський десант 3 сезон дивитися онлайн випуск від 05.04.2024
Ліга Сміху. Волонтерський десант 3 сезон дивитися онлайн випуск від 05.04.2024
instagram.com/ligasmihu_official

5 квітня на телеканалі ТЕТ і на сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск спецсезону Ліга Сміху. Волонтерський десант 3. Ліга Сміху. Волонтерський десант 3 сезон 4 епізод від 05.04.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожПоле: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 04.04.2024)
Щоп'ятниці команди Ліга Сміху. Волонтерський десант 3 сезон з'являтимуться в ефірі  з конкретною благодійною метою. Їхня ціль – допомога українським бійцям на фронті. Зокрема, у кожному випуску одна з чотирьох команд виборюватиме право доставити військовим вантаж із необхідною допомогою.

Серед суддів будуть і нові зірки. Так, уперше у тренерських кріслах опиняться стендап-комік із Молдови та дворазовий чемпіон «Ліги Сміху» Іван Люленов, а також актор серіалу «Волонтери» та капітан команди «НІС» Кирило Ганін.

Своє тренерство продовжать Тарас Стадницький з «VIP Тернопіль», Настя Оруджова з «Тріо «Різні», Влад Куран з «Ветеранів космічних військ», Ірина Сопонару з «Вінницьких», тренер-чемпіон Ігор Ласточкін, а також Олександр Степаненко з «Відпочиваємо разом». Дивіться онлайн спецсезон Ліга Сміху. Волонтерський десант 3 сезон 4 випуск від 05.04.2024.

Новий випуск Ліга Сміху. Волонтерський десант 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу Ліга Сміху дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

ТЕТ телешоу телешоу онлайн відео Ліга Сміху Ліга Сміху. Волонтерський десант телешоу 2024 Ліга Сміху. Волонтерський десант 3 сезон

Матеріали на тему

МастерШеф 13 сезон: хто залишив проєкт в 11 випуску від 20.04.2024
Новини

МастерШеф 13 сезон: хто залишив проєкт в 11 випуску від 20.04.2024
МастерШеф 13 сезон: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 20.04.2024)
Телешоу

МастерШеф 13 сезон: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 20.04.2024)
Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 06.04.2024)
Телешоу

Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 06.04.2024)
Проєкт «ДНК.Свої» встановив батьківство дитини загиблого військового та причину смерті Героя
Новини

Проєкт «ДНК.Свої» встановив батьківство дитини загиблого військового та причину смерті Героя
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 13 сезон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 13.04.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 13.04.2024)
Манкімен: відбулася прем'єра фільму у Києві

Манкімен: відбулася прем'єра фільму у Києві
єПитання 2 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 01.04.2024)

єПитання 2 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 01.04.2024)
Артем Пивоваров розповів, що йому допомагає подолати стрес та віднайти внутрішній баланс

Артем Пивоваров розповів, що йому допомагає подолати стрес та віднайти внутрішній баланс

Популярне відео

МастерШеф 13 сезон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 13.04.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 13.04.2024)
єПитання 2 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 01.04.2024)

єПитання 2 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 01.04.2024)
МАНКІМЕН: фінальний трейлер видатного екшену від творців «Джона Віка» та «Пастки»

МАНКІМЕН: фінальний трейлер видатного екшену від творців «Джона Віка» та «Пастки»
Поле: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 04.04.2024)

Поле: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 04.04.2024)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK