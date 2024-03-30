Ліга Сміху. Волонтерський десант 3 сезон дивитися онлайн випуск від 22.03.2024

30 березня 2024 17:03 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Ліга Сміху. Волонтерський десант 3 сезон дивитися онлайн випуск від 22.03.2024
Ліга Сміху. Волонтерський десант 3 сезон дивитися онлайн випуск від 22.03.2024
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22 березня на телеканалі ТЕТ і на сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск спецсезону Ліга Сміху. Волонтерський десант 3. Ліга Сміху. Волонтерський десант 3 сезон 2 епізод від 22.03.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Щоп'ятниці команди Ліга Сміху. Волонтерський десант 3 з'являтимуться в ефірі  з конкретною благодійною метою. Їхня ціль – допомога українським бійцям на фронті. Зокрема, у кожному випуску одна з чотирьох команд виборюватиме право доставити військовим вантаж із необхідною допомогою.

Серед суддів будуть і нові зірки. Так, уперше у тренерських кріслах опиняться стендап-комік із Молдови та дворазовий чемпіон «Ліги Сміху» Іван Люленов, а також актор серіалу «Волонтери» та капітан команди «НІС» Кирило Ганін.

Своє тренерство продовжать Тарас Стадницький з «VIP Тернопіль», Настя Оруджова з «Тріо «Різні», Влад Куран з «Ветеранів космічних військ», Ірина Сопонару з «Вінницьких», тренер-чемпіон Ігор Ласточкін, а також Олександр Степаненко з «Відпочиваємо разом». Дивіться онлайн спецсезон Ліга Сміху. Волонтерський десант 3 сезон 2 випуск від 22.03.2024.

Новий випуск Ліга Сміху. Волонтерський десант 3 сезондивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу Ліга Сміху дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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