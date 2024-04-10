Я люблю Україну 3 сезон 4 випуск від 31.03.2024 дивитися онлайн

10 квітня 2024 19:26 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Я люблю Україну 3 сезон 4 випуск від 31.03.2024 дивитися онлайн
Я люблю Україну 3 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 31.03.2024)
Пресслужба каналу ТЕТ

31 березня на ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск шоу Я люблю Україну 3 сезон. 4 випуск шоу Я люблю Україну 3 сезон від 31.03.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 4 випуску шоу Я люблю Україну 3 сезон: програма Я люблю Україну складається з семи раундів, в кожному з яких команди можуть заробити певну кількість балів. Протягом гри усі зароблені бали сумуються, але переможець визначиться лише у фінальному конкурсі, де рахунок може кардинально змінитися. У 4 випуску шоу Я люблю Україну за команду Юрія Ткача змагалися співачки Тіна Кароль і Юлія Саніна, а за команду Олександра Педана виступили солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька і співак Дмитро Каднай. Дивіться онлайн шоу Я люблю Україну 3 сезон 4 випуск від 31.03.2024.

4 випуск шоу Я люблю Україну 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу Я люблю Україну! дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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