ДНК. Свої 3 сезон 5 випуск від 31.03.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 5 випуску проєкту ДНК. Свої 3 сезон: Денис із дитинства мріяв стати військовим та невдовзі приєднався до армії. Але повномасштабна війна, яку розв’язала росія, зруйнувала мирне життя. Навесні 2022 року рідні хлопця дізналися страшну новину – Денис загинув. Понівечене до невпізнанності тіло було передано до моргу. Але близькі люди не можуть повірити в це, і аби спростувати або підтвердити факт його загибелі, вони звернулися в проєкт ДНК. Свої. Виявиться, що в героїв випуску заховані власні скелети в шафі… У чому зізнається батько Дениса? Яку правду він приховав від слідства? І про що весь час брехала дружина військового? Не пропустіть шокуючі зізнання героїв! Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 3 сезон 5 випуск від 31.03.2024.
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