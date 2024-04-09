ДНК. Свої 3 сезон 5 випуск від 31.03.2024 дивитися онлайн

9 квітня 2024 20:20 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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ДНК. Свої 3 сезон 5 випуск від 31.03.2024 дивитися онлайн
ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 31.03.2024)
instagram.com/t.vysotska

31 березня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон. 5 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон від 31.03.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 5 випуску проєкту ДНК. Свої 3 сезон: Денис із дитинства мріяв стати військовим та невдовзі приєднався до армії. Але повномасштабна війна, яку розв’язала росія, зруйнувала мирне життя. Навесні 2022 року рідні хлопця дізналися страшну новину – Денис загинув. Понівечене до невпізнанності тіло було передано до моргу. Але близькі люди не можуть повірити в це, і аби спростувати або підтвердити факт його загибелі, вони звернулися в проєкт ДНК. Свої. Виявиться, що в героїв випуску заховані власні скелети в шафі… У чому зізнається батько Дениса? Яку правду він приховав від слідства? І про що весь час брехала дружина військового? Не пропустіть шокуючі зізнання героїв! Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 3 сезон 5 випуск від 31.03.2024.

5 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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