ДНК. Свої 3 сезон 4 випуск від 24.03.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 4 випуску проєкту ДНК. Свої 3 сезон: продовження історії героя минулого випуску, військового медика Юрія Армаша, який пережив разом з іншими в’язнями справжнє пекло. Розповіді Юрія про те, як він провів у ворожому полоні більше року, вибивають землю з-під ніг. У першій частині в проєкті ДНК. Свої 3 сезон чоловік шокував розповіддю про те, з якими звірствами російських окупантів йому довелося зіштовхнутися та свідком яких божевільних злочинів він став. Спогади про місце перебування в захопленому відділку поліції в Новій Каховці й досі не дають йому заснути. Ще більше він переймається за таких самих, як він, в’язнів, з якими поріднився та яким допомагав. Як змінилося життя українців після страшного російського полону? Що вони пережили? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 3 сезон 4 випуск від 24.03.2024.
4 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.