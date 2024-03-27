ДНК. Свої 3 сезон 4 випуск від 24.03.2024 дивитися онлайн

27 березня 2024 20:22 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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ДНК. Свої 3 сезон 4 випуск від 24.03.2024 дивитися онлайн
ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 24.03.2024)
youtube.com/@Telekanal_STB

24 березня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон. 4 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон від 24.03.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожДНК. Свої 3 сезон: проєкт одночасно займався пошуком трьох людей з міст, де ведуться бойові дії
Дивіться у 4 випуску проєкту ДНК. Свої 3 сезон: продовження історії героя минулого випуску, військового медика Юрія Армаша, який пережив разом з іншими в’язнями справжнє пекло. Розповіді Юрія про те, як він провів у ворожому полоні більше року, вибивають землю з-під ніг. У першій частині в проєкті ДНК. Свої 3 сезон чоловік шокував розповіддю про те, з якими звірствами російських окупантів йому довелося зіштовхнутися та свідком яких божевільних злочинів він став. Спогади про місце перебування в захопленому відділку поліції в Новій Каховці й досі не дають йому заснути. Ще більше він переймається за таких самих, як він, в’язнів, з якими поріднився та яким допомагав. Як змінилося життя українців після страшного російського полону? Що вони пережили? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 3 сезон 4 випуск від 24.03.2024.

4 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту ДНК. Свої дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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