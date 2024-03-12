ДНК. Свої 3 сезон: проєкт одночасно займався пошуком трьох людей з міст, де ведуться бойові дії

3 березня в ефірі телеканалу СТБ стартував 3 сезон проєкту «ДНК. Свої» з Тетяною Висоцькою, який продовжує соціальну місію з пошуку зниклих через повномасштабну війну українців та допомагає повернути додому близьких

У другому випуску журналісти проєкту «ДНК. Свої» одночасно займалися пошуком трьох людей на прифронтових територіях, яких розшукували рідні.

81-річна Олександра звернулася до програми «ДНК. Свої» ще у жовтні 2022 року. Вона розшукувала свою сестру, вчительку української мови Раїсу Іванівну Костричко, яка мешкала в Авдіївці понад 40 років. Родички втратили звʼязок у вересні 2022 року, проте Олександра бачила сестру на відео: жінка стояла на балконі напівзруйнованого будинку разом зі своєю кішкою Машкою. Тоді Раїса Костричко стала символом незламності для українців.

І хоча жінка довго відмовлялася виїжджати з рідної, хоч вже і зруйнованої, домівки, та все ж таки евакуаційній поліції “Білі Янголи” вдалося вивезти її та кішку Машку в безпечне місце.

Ця історія викликає сльози. Коли наша команда побачила в мережі відео бабусі з її котиком, ми задумалися над тим, як долучитися до її порятунку. Команда «ДНК.Свої» звернулася по допомогу до наших надійних «Білих Янголів». Ми зателефонували до військової адміністрації Донецької області та зв’язалися з представником міської ради. Всі відгукнулися та проявили зацікавленість, оскільки знали, що Раїса Іванівна має сестру, яка на неї чекає, – ділиться Тетяна Висоцька, ведуча проєкту «ДНК. Свої».

Умовив Раїсу Іванівну поліцейський, який евакуює людей з Авдіївки, її колишній учень – Геннадій. У Покровську жінку вже зустрічала команда проєкту «ДНК. Свої». А у студії програми Раїса нарешті зустрілася зі своєю старшою сестрою Олександрою.

До журналістів «ДНК. Свої» також звернулася Юлія Коваль, яка розшукувала свого двоюрідного дідуся Петра Дуткевича. Після смерті її чоловіка-військового на фронті, Юлія виїхала з Покровська разом з двома дітьми. Але там сам-один залишився її дідусь, з яким пізніше пропав звʼязок.

Журналісти «ДНК. Свої» розшукали Петра у пансіонаті для людей похилого віку на Львівщині. Туди чоловіка евакуювали волонтери з Покровська.

У другому випуску показали ще одну щемливу історію. 75-річний Сергій Чеботок з Вугледару, який наразі проживає на Тернопільщині, звернувся у програму «ДНК. Свої», щоб знайти рідну сестру Катерину, яка мешкає в Авдіївці.

Вона не хотіла виїжджати через тяжкий стан здоров'я, фінансову ситуацію і страх переміститися кудись у невідомість. Там вона залишилася абсолютно одна. Сусіди віддали їй свої ключі й вона за квартирами стежила, – поділився Сергій Чеботок.

Вони втратили звʼязок півтора року тому. Команді «ДНК. Свої» вдалося відшукати Катерину в Авдіївці. Виявилося, вона також намагалася звʼязатися зі своїм братом Сергієм, але у неї не виходило.

Чи погодилася виїхати з Авдіївки Катерина, щоб возз'єднатися з рідним братом Сергієм? Як відбулася довгоочікувана зустріч легенди Авдіївки Раїси Іванівни з сестрою Олександрою? І чи повернувся дідусь Юлії у родину? Дивіться у другому випуску «ДНК. Свої» за посиланням.

Якщо ви також шукаєте рідних, з якими втратили зв’язок через повномасштабну війну, – пишіть на пошту dnk@slm.ua або телефонуйте за номерами гарячої лінії: +38(067)690–56–69, +38(067)690–56–91.