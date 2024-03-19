ДНК. Свої 3 сезон 3 випуск від 17.03.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 3 випуску проєкту ДНК. Свої 3 сезон: військовий медик Юрій Армаш звернувся до журналістів, аби ті допомогли відшукати в’язнів, з якими пліч-о-пліч провів довгі та жахливі місяці в полоні окупантів у Новій Каховці. Також Юрій мріє знайти дівчинку, яка разом із ним пережила справжнє пекло, страждаючи від постійних знущань російськими військовими. Танюша стала для нього названою донькою, яку він намагався підтримати, а спогади про те, що йому довелося побачити, не дають йому заснути й досі. Знайти Таню стало справою честі для команди ДНК. Свої, але це стало найскладнішим розслідуванням за всі три сезони. Чи вдалося команді проєкту відшукати інших полонених, які об’єднані з Юрієм одним болем? Про які звірські знущання, побої та допити з жорстокими тортурами розкажуть герої випуску? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 3 сезон 3 випуск від 17.03.2024.