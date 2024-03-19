ДНК. Свої 3 сезон 3 випуск від 17.03.2024 дивитися онлайн

19 березня 2024 19:52 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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ДНК. Свої 3 сезон 3 випуск від 17.03.2024 дивитися онлайн
ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 17.03.2024)
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17 березня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон. 3 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон від 17.03.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 3 випуску проєкту ДНК. Свої 3 сезон: військовий медик Юрій Армаш звернувся до журналістів, аби ті допомогли відшукати в’язнів, з якими пліч-о-пліч провів довгі та жахливі місяці в полоні окупантів у Новій Каховці. Також Юрій мріє знайти дівчинку, яка разом із ним пережила справжнє пекло, страждаючи від постійних знущань російськими військовими. Танюша стала для нього названою донькою, яку він намагався підтримати, а спогади про те, що йому довелося побачити, не дають йому заснути й досі. Знайти Таню стало справою честі для команди ДНК. Свої, але це стало найскладнішим розслідуванням за всі три сезони. Чи вдалося команді проєкту відшукати інших полонених, які об’єднані з Юрієм одним болем? Про які звірські знущання, побої та допити з жорстокими тортурами розкажуть герої випуску? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 3 сезон 3 випуск від 17.03.2024.

3 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту ДНК. Свої дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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