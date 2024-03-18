Поле 2 випуск від 14.03.2024 дивитися онлайн

18 березня 2024 20:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Поле 2 випуск від 14.03.2024 дивитися онлайн
Поле: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 14.03.2024)
Пресслужба Нового каналу

14 березня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск квіз-шоу Поле 2024. 2 випуск квіз-шоу Поле від 14.03.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 1 випуску квіз-шоу Поле 2024: гравці змагаються у квіз-дуелях на гігантській світлодіодній підлозі, розділеній на 100 квадратів. Кожен представляє різні категорії. Учасник кидає виклик сусідньому супернику в тій категорії, на якій розуміється найкраще. Вони обидва відповідають на запитання з обраної категорії. Переможець поєдинку захоплює поле іншого гравця. А той, хто програв, вибуває з гри. Учасник, який займе все поле, виграє великий грошовий приз. Окрім відповідей на питання з вікторини учасники розповідатимуть власні історії з життя, про здобутки та мрії. Дізнайтесь, хто з учасників вікторини забариться з відповіддю на запитання в раунді Відомі телеведучі та не вгадає по фото ведучого проєкту Поле? А хто з учасниць телешоу розповість про свою ненудну роботу в БДСМ барі? Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 2 випуск від 14.03.2024.

2 випуск квіз-шоу Поле 2024 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски квіз-шоу Поле дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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