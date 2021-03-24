Пес 6 сезон: фотоподборка со съемок детективного сериала

Уже в понедельник, 29 марта, в 21:30 телеканал ICTV покажет новые серии шестого сезона сериала «Пес».

Иронический детектив о Псе и его хозяине-полицейском Максе – однозначно один из самых успешных детективных сериалов на телевидении. По результатам телепросмотров, за приключениями этой парочки в Украине смотрит каждый третий зритель. Но что интересного было на съемках сериала Пес ? Смотрите в нашей фотоподборке со съемочной площадки.

Над производством иронического детектива работала команда «PRO-TV», которая и ранее снимала сезоны ленты с 2014 года.

В главных ролях, как и всегда, звездный состав сериала – Никита Панфилов (Макс Максимов), Ольга Олексий (Лена Леонидова), Михаил Жонин (капитан Гнездилов), Андрей Саминин (Алексей Леонидов).

Роль Пса в новых сериях продолжает играть немецкая овчарка по кличке Мухтар. Он на съемочной площадке сериала с четвертого сезона.

За годы работы в кино он настолько освоился в процессе съемок, что все выполняет с первого дубля и затем уходит на перерыв на свое место. У него на площадке всегда есть свой обустроенный уголок. Летом – чтобы укрыться от жары, а зимой – чтобы сойти с посыпанных от снега и льда тропинок, долгое перебивание на которых может повредить его лапы.

Работа не проходит без инцидентов, особенно когда в кадре одновременно Пес и исполнитель роли Гнездилова Михаил Жонин. Его Пес кусает чаще всех на площадке – и не обошлось без этого и во время съемок шестого сезона.

Новые серии будут намного динамичнее, чем в первых сезонах. Чтобы показать больше разнообразных кадров и экшена, много снимали на выездах по Киеву. Как подшучивает съемочная команда «Пса», за семь лет объездили уже все столичные улочки и заброшенные склады, чтобы поснимать драки, перестрелки, взрывы и погони.

К новому сезону закупают новые комплекты одежды для героев, а для Макса и Гнездилова специально отшивают по несколько комплектов курток и плащей. Косуха Макса и черный плащ Гнездилова уже стали их визитными карточками за годы съемок, поэтому менять стиль одежды героев не планируют.

Правда, если раньше такую одежду закупали, сейчас специально шьют по специальному фасону – таких уже нигде не найти. За съемки одной серии может порваться или испортиться по два экземпляра, ведь экстремальных сцен в новом сезоне не мало.

Не пропустите премьеру сериала «Пес» 29 марта в 21:30 на телеканале ICTV.