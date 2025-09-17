Розтин покаже-5: улюблені медексперти і слідчі в зоні турбулентності

17 вересня 2025 14:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Розтин покаже-5: улюблені медексперти і слідчі в зоні турбулентності
Пресслужба каналу ICTV

16 вересня добігли кінця зйомки нового 5-го сезону судово-медичного детективу «Розтин покаже». Як обіцяють автори, в нових серіях кожен персонаж проходитиме крізь складні випробування.

Поки ви чекаєте нові серії «Розтин покаже» – ділимося секретами нового сезону. А він дійсно буде сповнений несподіванок: у відділок повернуться добре знайомі, улюблені персонажі, а також з’являться й нові харизматичні особи. Але хто з них свій, а від кого варто триматися якнайдалі, хто прийшов з добром, а хто – потайки працює на ворога? З цими питаннями головним персонажам доведеться розібратися.

Водночас в бюро триватимуть розслідування: судмедекспертка Яна Гончар в першу чергу – талановита профі, і у тілах жертв завжди знаходитиме зачіпки. На її висновках слідчий Олег Гончар разом з експертами розкриватимуть злочини і ловитимуть вбивць. Нові розслідування, що веде команда судово-медичного бюро, будуть у кожному епізоді, і в цьому сезоні – аж 24 серії.

Розтин покаже-5: улюблені медексперти і слідчі в зоні турбулентності / Пресслужба каналу ICTV

Окрім загальних викликів, багато хто зустрінеться й з власними привидами. Між головними героями Яною і Олегом Гончарами наче чорна кішка промайнула, кожен з них зіткнеться з людьми з минулого. Але чим все закінчиться? Чи порозуміється головна пара або відпустять одне одного?

Дійсно, події нового сезону принесуть випробування усім. Але що залишиться незмінним – це вміння Яни талановито втручатися в усі розслідування, таким чином виходячи на вбивць і злодіїв. А от особиста сфера – дуже мінлива. На Яну і Олега чекають непрості часи, будуть і емоційні гойдалки, і недовіра, і охолодження… – каже акторка Ольга Гришина про виклики своєї героїні.

Акторка Ольга Гришина / Пресслужба каналу ICTV

Ольга Гришина, Артемій Єгоров, Ігор Портянко, Федір Гуринець, Сергій Деньга – глядачі знову побачать акторів, що зіграли улюблених персонажів. А також до команди доєднаються Марк Дробот, Поліна Василина, Фатіма Горбенко, Наталя Музичко, Анастасія Пустовіт та ін.

В кадр повернеться актор-військовий Михайло Досенко, що зіграв експерта-лаборанта Ростика. За сюжетом, з початку повномасштабного вторгнення Ростік добровільно пішов на фронт, як і актор Михайло Досенко, що його грав. Але в 5-му сезоні Ростик несподівано повертається. З чим це пов’язано? І як надового він знову стане експертом-лаборантом?

Я просто щасливий повернутися на майданчик, і мій герой Ростик відчуває такі самі емоції… Ростік потрапляє на чергове розслідування в бюро, і з радістю втягується у слідство з головою, – розповів Михайло Досенко.

Михайло Досенко та Федір Гуринець / Пресслужба каналу ICTV

Додамо, що у новому сезоні продовжаться стосунки Зиновія (Ігор Портянко) і його коханої Анжели (Вікторія Білан-Ращук), а також яскраві емоційні пригоди випадуть на долю лаборанта Свята (Федір Гуринець).

Дату прем’єри телеканал ICTV2 повідомить згодом.

Нагадаємо, 

