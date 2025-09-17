Розтин покаже-5: улюблені медексперти і слідчі в зоні турбулентності
16 вересня добігли кінця зйомки нового 5-го сезону судово-медичного детективу «Розтин покаже». Як обіцяють автори, в нових серіях кожен персонаж проходитиме крізь складні випробування.
Водночас в бюро триватимуть розслідування: судмедекспертка Яна Гончар в першу чергу – талановита профі, і у тілах жертв завжди знаходитиме зачіпки. На її висновках слідчий Олег Гончар разом з експертами розкриватимуть злочини і ловитимуть вбивць. Нові розслідування, що веде команда судово-медичного бюро, будуть у кожному епізоді, і в цьому сезоні – аж 24 серії.
Окрім загальних викликів, багато хто зустрінеться й з власними привидами. Між головними героями Яною і Олегом Гончарами наче чорна кішка промайнула, кожен з них зіткнеться з людьми з минулого. Але чим все закінчиться? Чи порозуміється головна пара або відпустять одне одного?
Дійсно, події нового сезону принесуть випробування усім. Але що залишиться незмінним – це вміння Яни талановито втручатися в усі розслідування, таким чином виходячи на вбивць і злодіїв. А от особиста сфера – дуже мінлива. На Яну і Олега чекають непрості часи, будуть і емоційні гойдалки, і недовіра, і охолодження… – каже акторка Ольга Гришина про виклики своєї героїні.
В кадр повернеться актор-військовий Михайло Досенко, що зіграв експерта-лаборанта Ростика. За сюжетом, з початку повномасштабного вторгнення Ростік добровільно пішов на фронт, як і актор Михайло Досенко, що його грав. Але в 5-му сезоні Ростик несподівано повертається. З чим це пов’язано? І як надового він знову стане експертом-лаборантом?
Я просто щасливий повернутися на майданчик, і мій герой Ростик відчуває такі самі емоції… Ростік потрапляє на чергове розслідування в бюро, і з радістю втягується у слідство з головою, – розповів Михайло Досенко.
Дату прем’єри телеканал ICTV2 повідомить згодом.
Нагадаємо,