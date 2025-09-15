АТП Перевізники: ICTV2 звершив зйомки 2-го сезону хітового серіалу
Днями у Києві завершились зйомки 2-го сезону серіального хіта каналу ICTV2 «АТП Перевізники». І знову улюблені персонажі вирушили у дорогу, а це означає нові пригоди, ризики й небезпеки.
Про що новий сезон?
За сюжетом, фури АТП «Рапід-Транс» прямують небезпечними дорогами сучасної України, доставляючи необхідний вантаж в усі куточки країни. І в 2-му сезоні родині персонажів АТП доведеться зіштовхнутися з новими викликами – побачимо, як вони впораються з усім?
Водії-експедитори Артем Горбач (В’ячеслав Довженко) і Семен Зозуля (Володимир Гладкий) стануть більш рішучими, адже на трасах – повно небезпек і ризиків. Протиріччя між напарниками майже стерлися, і хоча чоловіки – геть різні, їм вдається добре робити спільну справу.
Роль водійки фури Юлії виконала акторка Ольга Атанасова. Нова колега водіїв ганятиме за кермом дорогами України. І оскільки вона працюватиме на АТП пана Сушка (Дмитро Суржиков), їй доведеться конкурувати з нашими головними персонажами. Чи буде протистояння і як воно закінчиться?
У новому сезоні на глядачів чекають не лише небезпечні пригоди, а й нові романтичні лінії.
В цьому сезоні в мого персонажа будуть непрості випробування, буде любов, боротьба… Скажу так, попереду багато цікавого, але як надовго все це в житті персонажа – дізнаємося вже на прем’єрі, – розповідає актор В’ячеслав Довженко.
На знімальному майданчику, який охопив Київ та область, були задіяні також нові актори. До основного складу, що включає Віру Кобзар, Анну Гуляєву, Дмитра Суржикова та Ярослава Шахторіна, приєдналися інші зірки.
Про прем’єру нового сезону «АТП Перевізники» канал ICTV2 повідомить згодом.
Нагадаємо,