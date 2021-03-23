Тина Кароль показала талисман, который носит с собой в память о муже

У Тины Кароль, как и у многих других людей, есть талисман. Звезда верит, что он приносит ей удачу.

Поп-дива украинской сцены Тина Кароль стала гостьей программы "ЖВЛ". Судья проекта "Голос країни" призналась, что у нее есть талисман. И выглядит он весьма необычно.

Как оказалось, это игрушечная панда. Однако для певицы эта игрушка значит очень многое. Именно она напоминает Тине о ее покойном муже Евгении Огире.

Евгений Огир и Тина Кароль / социальная сеть Facebook

Кароль верит в силу этого талисмана, и в то, что он не только приносит удачу, но и оберегает свою владелицу. Поэтому артистка берет игрушку на все самые важные мероприятия, будь то телесъемки или радиоэфир.

Просто... если бы вы знали, что для меня значит панда в целом. Мой муж всегда был пандой… – сказала Тина Кароль.

Тина Кароль показала свой талисман / кадр из программы

Отметим, что супруг Тины Кароль умер в возрасте 33 лет от рака желудка. Несмотря на то, что прошло 8 лет со дня смерти Евгения, певица до сих пор не может принять эту потерю.

Напомним,