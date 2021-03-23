Леся Никитюк – о дружбе без скандалов с Тиной Кароль: Тесно и навсегда
Ведущая Нового канала Леся Никитюк обещает общение с Тиной Кароль без скандалов.
Я дружу с Tayanna, Милой Еремеевой, конечно же, с Сергеем Притулой, с Maruv, Дашей Астафьевой, Олей Поляковой, Машей Ефросининой, – рассказывает Леди Ле. – А еще общаюсь через зубного врача с Даном Баланом (смеется).
Ведущая мечтает наладить дружескую связь с еще одной известной представительницей шоу-бизнеса.
Очень хотела бы глубоко, тесно и навсегда подружиться с Тиной Кароль, – призналась она. – Но у нее очень плотный график. Впрочем, как и у меня. Думаю, скоро эта дружба случится. Без скандалов...
Звезда считает, что тесное общение между представителями шоу-бизнеса возможно при некотором условии.
Оцениваю дружбу по определенным поступкам, а не по встречам на съемочной площадке, – говорит она за кулисами Improv Live Show. – Для меня важно встречаться и вне работы.
Кстати, с одной из подруг, Машей Ефросининой. Леся Никитюк будет шутить сегодня, 23 марта, в 20:00 в Improv Live Show на Новом канале и на нашем сайте TV.UA.
Напомним,