Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу в 4 выпуске от 22.03.2021

Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу в 4 выпуске от 22.03.2021

Еще две «пацанки» покинули проект Від пацанки до панянки-5 на четвертой недели. Кто покинул шоу в 4 выпуске от 22.03.2021 - читайте в нашем материале.

В конце третьей недели в комнату участниц реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) принесли двухэтажную кровать. Девушки долго шутили, что это очередная провокация от педагогов, чтобы проверить их реакцию. На самом деле, спальные места готовили для новых участниц реалити. Знакомьтесь, ученицами Школы леди стали Анастасия #Сэм Самойло, Виктория Лукьянчук и Анна Савенкова.

Настя – бисексуал и активный борец за равенство и толерантность в обществе, – рассказывает руководитель реалити Ксения Бабенко. – Она посещает ЛГБТ-прайді. С единомышленниками девушка отрывается по полной. Ее запои затягиваются на несколько месяцев. Настя понимает, что повторяет судьбу отца, который тоже злоупотреблял алкоголем. Дома от мамы каждый раз слышит, что стала разочарованием для семьи, и больше всего девушка хочет это изменить, почувствовать себя свободной и найти силы жить совсем иначе.

Виктория стала жестокой, потому что совсем не имеет поддержки от родных – сейчас мама на заработках за границей. Но даже в детстве девочка не была счастливой и считала, что мама ее не любит. Вика хочет открыть в себе лучшие качества и прекратить обижать других. Третья участница – Анна. Она любит вечеринки. Ее девиз – жизнь, как праздник. Злоупотребляет алкоголем и наркотиками. Эмоционально нестабильна. Не понимает, чего хочет. На проекте пытается понять, кто она, и на что способна.

Приход трех новеньких девушек должен был стать холодным душем для «пацанок», – объясняет директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Ведь на место каждого участника претендуют три девушки. На этой неделе новые ученицы могли проявить себя по полной. По результатам испытаний проект покинула Анна Савенкова. К сожалению, мы не увидели настоящей мотивации к изменениям. Вместо этого она пила, спорила и дралась. Такого поведения мы не прощаем, потому и попрощались с девушкой.

Во время подведения итогов недели педагоги Школы леди анонсировали, что с реалити должны уйти три девушки. Поэтому остальные «пацанки» продолжали нервничать.

Директор сообщила, что на улице поставили чемоданы тех участниц, которые на этой неделе должны уехать домой, – рассказывает Валерия #Чича Ткаченко. – К сожалению, среди четырех чемоданов я увидела свой. В тот момент подумала, что все – допрыгалась. Признаюсь, очень не хотелось покидать проект. Ведь я еще не успела измениться.

На улице стояло четыре чемодана. Виктория Лукьянчук узнала свой и поняла, что и она не попадает в Школу леди. Кто покинул проект на четвертой неделе, узнаете в понедельник в 19: 00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Напомним,