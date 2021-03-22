Від пацанки до панянки-5: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2021)

22 марта 2021 11:25 Юлия Туренко
Від пацанки до панянки-5: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2021)
Від пацанки до панянки-5: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2021)
пресс-служба

22 марта на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск 5 сезона реалити Від пацанки до панянки. 4 выпуск проекта Від пацанки до панянки 5 сезон смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 4 выпуске реалити Від пацанки до панянки-5: Ученицы школы леди заселились в замок и получили школьную форму. Что ж, теперь они становятся на путь изменений. В этом сезоне у них на это совсем немного времени. В четвертом выпуске девушки бороться с Zависимостью от влияния общества. Они станут заложницами в музее, где их ждут провокационные задания от педагогов. Когда нужно пожертвовать собой ради другого, когда есть шанс спасти свою шкуру, но испортить репутацию. Зрители Нового канала увидят, как девушки будут действовать в этих ситуациях.

4 выпуск реалити Від пацанки до панянки-5 смотрите 22 марта в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все материалы и выпуски проекта Від пацанки до панянки-5 – онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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