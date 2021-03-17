Від пацанки до панянки-5: впервые на проект пришли сестры-близнецы и сделали шокирующее признание
На реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) пришли две новенькие участницы. Одна из них оказалась сестрой-близняшкой участницы проекта.
У нас пожизненная конкуренция, – призналась Саша. – На грани жизни и смерти. Мы во всем соперничаем: в друзьях, в работе, в личной жизни.
Теперь у девушек появился хороший повод для соперничества – кто из них сможет первой осознать свои Zависимости и начать борьбу с ними?
Мы столько настрадались в детстве – не передать словами, – говорят сестры. – Жили на первом этаже. Неоднократно у нас по дому бегали крысы. В постелях были клопы, которые ночью кусали, оставляя следы на коже. Маме были безразличны условия нашей жизни. Она много пила. И брат пил. Приводил всяких дамочек в нашу детскую комнату.
А еще мать заставляла девушек попрошайничать.
Она хотела денег на пиво, а у нее их не было. И никто не занимал. Тогда она сказала ходить и просить у чужих людей, – вспомнили девушки.
Навык выманивания денег пригодился близняшкам во взрослой жизни.
Мы аферистки – зарабатываем обманом. Просим у людей деньги, и они нам их дают. Из-за этого нам может светить от пяти до двенадцати лет лишения свободы, – рассказывают сестры.
На проект девушки пришли, чтобы наладить не только свою жизнь, но и отношения друг с другом.
Еще одна новенькая на проекте – Наталья Жданова. Девушка любит вечеринки с алкоголем и зависима от секса. Получится ли у девушек изменить свою жизнь – смотрите в реалити «Від пацанки до панянки» каждый понедельник в 19:00 на Новом канале.
Напомним,