Від пацанки до панянки-5: впервые на проект пришли сестры-близнецы и сделали шокирующее признание

17 марта 2021 12:40 Юлия Туренко
Від пацанки до панянки-5: впервые на проект пришли сестры-близнецы и сделали шокирующее признание
Від пацанки до панянки 5 сезон
пресс-служба

На реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) пришли две новенькие участницы. Одна из них оказалась сестрой-близняшкой участницы проекта.

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Новая неделя принесла испытания всем. Кому-то было тяжело физически, а кому-то – морально. Она выдалась сложной и для 24-летней Саши Пановой. Неожиданно на проект «Від пацанки до панянки-5» пришла ее сестра Вика. Чтобы в реалити участвовали близняшки – такое произошло впервые! Пока пацанки удивлялись похожести сестер, те были не очень рады видеть друг друга.

У нас пожизненная конкуренция, – призналась Саша. – На грани жизни и смерти. Мы во всем соперничаем: в друзьях, в работе, в личной жизни.

Теперь у девушек появился хороший повод для соперничества – кто из них сможет первой осознать свои Zависимости и начать борьбу с ними?

Мы столько настрадались в детстве – не передать словами, – говорят сестры. – Жили на первом этаже. Неоднократно у нас по дому бегали крысы. В постелях были клопы, которые ночью кусали, оставляя следы на коже. Маме были безразличны условия нашей жизни. Она много пила. И брат пил. Приводил всяких дамочек в нашу детскую комнату.

А еще мать заставляла девушек попрошайничать.

Она хотела денег на пиво, а у нее их не было. И никто не занимал. Тогда она сказала ходить и просить у чужих людей, – вспомнили девушки.

Навык выманивания денег пригодился близняшкам во взрослой жизни.

Мы аферистки – зарабатываем обманом. Просим у людей деньги, и они нам их дают. Из-за этого нам может светить от пяти до двенадцати лет лишения свободы, – рассказывают сестры.

На проект девушки пришли, чтобы наладить не только свою жизнь, но и отношения друг с другом.

Еще одна новенькая на проекте – Наталья Жданова. Девушка любит вечеринки с алкоголем и зависима от секса. Получится ли у девушек изменить свою жизнь – смотрите в реалити «Від пацанки до панянки» каждый понедельник в 19:00 на Новом канале.

Напомним,

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