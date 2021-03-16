Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу в 3 выпуске от 15.03.2021
Ученицы Школы леди встали на защиту закона и помогали киевлянам, но капитан одной из команд с задачей не справилась и покинули проект «Від пацанки до панянки-5».
«Пацанкам» выдали форму и провели «курс молодого бойца», – рассказывает директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Мы устроили им проверку на готовность подчиняться и помогать другим в критических ситуациях.
Капитаном пешего патруля стала Георгина #Джорджик Данканич. Девушке сообщили, что в одном из спальных районов Киева произошла перестрелка. Но она не выяснила адрес, что усложнило задачу для ее команды. И не спланировала действия, чтобы разрешить конфликт.
Я не привыкла быть лидером, – признается Георгина. – Девушки меня не слушали. Конечно, жаль, что не сумела себя проявить и должна покинуть Школу леди. Ведь очень хотела измениться.
Задание в полиции ученица провалила. Более того, в отделении она снова поддалась на провокацию с алкоголем.
Мы ей дали шанс проявить себя, осознать свои Zависимости и начать активную работу над ними – говорит директор. – К сожалению, она не показала себя.
На этой неделе Школу леди покинула Георгина #Джорджик Данканич, а худшей ученицей недели стала Ирина #Бакуля Бакулина.