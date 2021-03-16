Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу в 3 выпуске от 15.03.2021

16 марта 2021 14:15 Юлия Туренко
Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу в 3 выпуске от 15.03.2021
Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу в 3 выпуске от 15.03.2021
пресс-служба Нового канала

Ученицы Школы леди встали на защиту закона и помогали киевлянам, но капитан одной из команд с задачей не справилась и покинули проект «Від пацанки до панянки-5».

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В третьем выпуске учениц Школы леди реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) отправили в полицейский патруль. Нет, они не нарушили общественный порядок, а отрабатывали свою выдержку, терпение и умение соблюдать правила. Ведь именно там нужно действовать строго по уставу и законам.

«Пацанкам» выдали форму и провели «курс молодого бойца», – рассказывает директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Мы устроили им проверку на готовность подчиняться и помогать другим в критических ситуациях.

Капитаном пешего патруля стала Георгина #Джорджик Данканич. Девушке сообщили, что в одном из спальных районов Киева произошла перестрелка. Но она не выяснила адрес, что усложнило задачу для ее команды. И не спланировала действия, чтобы разрешить конфликт.

Я не привыкла быть лидером, – признается Георгина. – Девушки меня не слушали. Конечно, жаль, что не сумела себя проявить и должна покинуть Школу леди. Ведь очень хотела измениться.

Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу в 3 выпуске от 15.03.2021 / пресс-служба Нового канала
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Напомним, девушка пришла в реалити, так как чувствует себя всеми забытой. Ее мама постоянно пьянствует и с самого детства бросила дочь на произвол судьбы. Родной человек – дедушка – ушел из жизни, повесившись в сарае. Затем его судьбу повторил брат Георгины. И это ее морально сломало. Сейчас она заливает свою боль алкоголем и скрывается за маской веселья.

Задание в полиции ученица провалила. Более того, в отделении она снова поддалась на провокацию с алкоголем.

Мы ей дали шанс проявить себя, осознать свои Zависимости и начать активную работу над ними – говорит директор. – К сожалению, она не показала себя.

На этой неделе Школу леди покинула Георгина #Джорджик Данканич, а худшей ученицей недели стала Ирина #Бакуля Бакулина. 

Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу в 3 выпуске от 15.03.2021 / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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