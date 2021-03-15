МАСКА: Оля Полякова, проиграв спор, без одежды бегала по сцене вместе с Андреем Данилко

В грандиозном шоу «МАСКА» продолжают бушевать страсти. Оля Полякова и Андрей Данилко поспорили из-за личности, которая пряталась под маской Мольфара и поспорили на обнаженный танец певицы на сцене шоу.

В восьмом выпуске гипершоу «МАСКА» особое внимание звездных детективов привлекло выступление самого мистического участника Мольфара. Именно во время его номера детективы выразили больше вариантов людей, которые могли бы прятаться под костюмом. Оля Полякова узнала в голосе участника, певца Василия Бондарчука, а Андрей Данилко известного ведущего.

Я считаю, что это Павел Костицын! Это логика! – прокомментировал Андрей Данилко. – Мы с Олей бьемся об заклад, если это Павел – она будет бегать по сцене обнаженная, а я – одетый за ней.

И хотя Королева ночи согласилась на условия коллеги, в конце шоу, когда в номинации на открытие оказались Мольфар и Буряк, попросила зрителей о помощи:

Дорогие мои, смотря мои шоу, вы, вероятно, заметили, что голой я люблю бегать и часто это делаю у себя на концертах. Но поскольку нас смотрят дети, я не хочу сегодня бегать голой, поэтому пусть раздевается Буряк, – смеясь, прокомментировала Оля Полякова.

Однако зрители решили раскрыть именно лицо Мольфара, под маской которого скрывался известный ведущий Павел Костицын. Поэтому Оля Полякова была вынуждена снять свой костюм звездного детектива и побегать по сцене вместе с Андреем Данилко во время исполнения песни Мольфара на бис.

Смотрите самое звездное и загадочное на украинском телевидении шоу «МАСКА» каждую субботу в 21:00 на канале «Украина».

Напомним,