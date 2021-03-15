МАСКА: Оля Полякова, проиграв спор, без одежды бегала по сцене вместе с Андреем Данилко
В грандиозном шоу «МАСКА» продолжают бушевать страсти. Оля Полякова и Андрей Данилко поспорили из-за личности, которая пряталась под маской Мольфара и поспорили на обнаженный танец певицы на сцене шоу.
Я считаю, что это Павел Костицын! Это логика! – прокомментировал Андрей Данилко. – Мы с Олей бьемся об заклад, если это Павел – она будет бегать по сцене обнаженная, а я – одетый за ней.
И хотя Королева ночи согласилась на условия коллеги, в конце шоу, когда в номинации на открытие оказались Мольфар и Буряк, попросила зрителей о помощи:
Дорогие мои, смотря мои шоу, вы, вероятно, заметили, что голой я люблю бегать и часто это делаю у себя на концертах. Но поскольку нас смотрят дети, я не хочу сегодня бегать голой, поэтому пусть раздевается Буряк, – смеясь, прокомментировала Оля Полякова.
Смотрите самое звездное и загадочное на украинском телевидении шоу «МАСКА» каждую субботу в 21:00 на канале «Украина».
Напомним,