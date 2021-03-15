Меган Маркл намерена стать президентом США

Этой весной Меган Маркл стала смой обсуждаемой персоной.

Все из-за скандального интервью легендарной ведущей Опре Уинфри, в котором актриса Меган Маркл приоткрыла некоторые тайны британской королевской семьи.

Сегодня на первых полосах американских СМИ появилась информация о том, что Меган не исключает своего намерения принять участие в выборах президента США, которые состояться в 2024 году.

Поговаривают, что 39-летняя Маркл может возглавить Демократическую партию, руководство которой считает супругу принца Гарри идеальным кандидатом на этот пост.

Герцогиня поднимает проблемы, которые наконец начинают привлекать такое внимание, которое они заслуживают – расизм, издевательства, психическое здоровье, важность права работника, – сообщают в партии.

Принц Гарри и Меган Маркл / Fotobank / GettyImages

Намерения Демократической партии касательно Маркл не удивительно, ведь после резонансного интервью доверие к ее персоне растет с невероятной скоростью. К тому же она выступает за важные вопросы расового и гендерного равенства.

Напомним,