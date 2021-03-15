Меган Маркл намерена стать президентом США

15 марта 2021 13:15 Юлия Туренко
Меган Маркл намерена стать президентом США
Меган Маркл
Fotobank / GettyImages

Этой весной Меган Маркл стала смой обсуждаемой персоной.

Читайте такжеМАСКА: кто покинул шоу в 8 выпуске от 13.03.2021
Все из-за скандального интервью легендарной ведущей Опре Уинфри, в котором актриса Меган Маркл приоткрыла некоторые тайны британской королевской семьи.

Сегодня на первых полосах американских СМИ появилась информация о том, что Меган не исключает своего намерения принять участие в выборах президента США, которые состояться в 2024 году.

Поговаривают, что 39-летняя Маркл может возглавить Демократическую партию, руководство которой считает супругу принца Гарри идеальным кандидатом на этот пост.

Герцогиня поднимает проблемы, которые наконец начинают привлекать такое внимание, которое они заслуживают – расизм, издевательства, психическое здоровье, важность права работника, – сообщают в партии.

Принц Гарри и Меган Маркл / Fotobank / GettyImages
Читайте такжеМАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Мольфара
Намерения Демократической партии касательно Маркл не удивительно, ведь после резонансного интервью доверие к ее персоне растет с невероятной скоростью. К тому же она выступает за важные вопросы расового и гендерного равенства.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд скандалы социальные сети новости президент Меган Маркл скандалы звезд

Материалы по теме

Бывшая "ангел" Victoria's Secret впервые стала мамой
Новости

Бывшая "ангел" Victoria's Secret впервые стала мамой
Лилия Ребрик рассказала, как перенесла коронавирус
Новости

Лилия Ребрик рассказала, как перенесла коронавирус
С кем поведешься: смотреть онлайн 9 серию
Сериалы

С кем поведешься: смотреть онлайн 9 серию
Экстрасенс: смотреть онлайн 18 серию
Сериалы

Экстрасенс: смотреть онлайн 18 серию

Популярное на сайте

Глоба назвал баловней судьбы в марте

Глоба назвал баловней судьбы в марте
Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)

Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)
14 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день

14 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день

Популярное видео

Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)

Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)
Від пацанки до панянки-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)

Від пацанки до панянки-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)
Слабое звено: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.03.2021)

Слабое звено: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK