13 марта на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 6 выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы-3. Кто покинул шоу в 6 выпуске от 13.03.2021 - читайте на сайте TV.UA.

В минувшем выпуске МастерШеф. Профессионалы-3 на СТБ мастерство показывали не только лучшие профи сезона, но даже звезды «Холостяка» и «Холостячки». По итогам двух конкурсов черные фартуки надели Неля, Руслан, Игорь и Влад.

На битве черных никогда не бывает просто, но на этот раз участники были крайне впечатлены правилами, ведь битва длилась...сутки! Черные должны были приготовить изысканные и ароматные блюда ресторанного уровня с помощью дегидратора - устройства, которое убирает всю влагу из продуктов. Им предстояло за 2,5 часа создать дневной рацион - завтрак, обед и ужин - который даже на природе помог бы судьям почувствовать себя как в мишленовском ресторане.

Неля, Руслан, Игорь и Влад приготовили все ингредиенты для 3 блюд, и поместили их на сутки в дегидратора. Затем лишь залив кипятком, судьи дегустировали все сеты.

Влад презентовал гранолу с фруктами и шоколадом, пасту и чикен баттер масалу. Владимир был в недоумении, зачем Влад положил в дегидратор шоколад, ведь он и так лишен какой-либо жидкости, а Эктор отметил, что участник напрасно поджаривал тесто во фритюре, ведь так его паста не запарилась. Участник сделал много ошибок.

Руслан, наоборот, стал фаворитом конкурса. «Если бы я лично не заливал кипятком ваш косидо, я бы никогда не поверил, что он из пакетика. Кажется, что его готовила моя бабушка», - похвалил участника Эктор. Овсянка и шарики из картофеля, овощей и мяса тоже пришлись по вкусу судьям.

Неля представила свой рацион на день как блюда для правильного питания. Эктору понравился цвет и аромат грибного супа с кукурузной лапшой, куриные фрикадельки с овощами и томатным соусом. Неля рискнула, приготовив ленивые вареники, и Ольга отметила, что они получились удачными.

Игорь не продумал до конца свою концепцию блюд. В борще очень ощущалась томатная паста и перебивала вкус, а гречневая каша была без соуса и значительно проигрывала блюдам конкурентов.

Судьи признали, что Влад и Игорь допустили много ошибок, но Влад поработал лучше, выполнив большое количество техник. Меню Игоря оказалось слишком простым, и еще и со многими недочетами.

Проект покинул Игорь Андрияш.

Новый выпуск шоу МастерШеф. Профессионалы-3 смотрите в следующую субботу, 20 марта, в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.