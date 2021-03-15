МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 6 выпуске от 13.03.2021
13 марта на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 6 выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы-3. Кто покинул шоу в 6 выпуске от 13.03.2021 - читайте на сайте TV.UA.
На битве черных никогда не бывает просто, но на этот раз участники были крайне впечатлены правилами, ведь битва длилась...сутки! Черные должны были приготовить изысканные и ароматные блюда ресторанного уровня с помощью дегидратора - устройства, которое убирает всю влагу из продуктов. Им предстояло за 2,5 часа создать дневной рацион - завтрак, обед и ужин - который даже на природе помог бы судьям почувствовать себя как в мишленовском ресторане.
Неля, Руслан, Игорь и Влад приготовили все ингредиенты для 3 блюд, и поместили их на сутки в дегидратора. Затем лишь залив кипятком, судьи дегустировали все сеты.
Влад презентовал гранолу с фруктами и шоколадом, пасту и чикен баттер масалу. Владимир был в недоумении, зачем Влад положил в дегидратор шоколад, ведь он и так лишен какой-либо жидкости, а Эктор отметил, что участник напрасно поджаривал тесто во фритюре, ведь так его паста не запарилась. Участник сделал много ошибок.
Неля представила свой рацион на день как блюда для правильного питания. Эктору понравился цвет и аромат грибного супа с кукурузной лапшой, куриные фрикадельки с овощами и томатным соусом. Неля рискнула, приготовив ленивые вареники, и Ольга отметила, что они получились удачными.
Игорь не продумал до конца свою концепцию блюд. В борще очень ощущалась томатная паста и перебивала вкус, а гречневая каша была без соуса и значительно проигрывала блюдам конкурентов.
Судьи признали, что Влад и Игорь допустили много ошибок, но Влад поработал лучше, выполнив большое количество техник. Меню Игоря оказалось слишком простым, и еще и со многими недочетами.
Проект покинул Игорь Андрияш.
Новый выпуск шоу МастерШеф. Профессионалы-3 смотрите в следующую субботу, 20 марта, в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.