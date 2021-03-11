МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2021)
11 марта 2021 01:00
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2021)
пресс-служба
13 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 6 выпуск 3 сезона шоу МастерШеф. Профессионалы.
МастерШеф. Профессионалы-3: На кухню «МастерШеф. Профессионалы» впервые придут звезды проектов «Холостяк» и «Холостячка»! Знаменитости будут не дегустировать блюда участников, а готовить кулинарные изыски вместо них! Им предстоит повторить хиты из трех любимых ресторанов Эктора Хименес-Браво в Великобритании. По условиям конкурса, участники должны подготовить для гостей конструктор с заготовками и простую инструкцию, чтобы селебрити могли воссоздать блюд всего за 20 минут! Участники должны доказать, что легендарные шедевры именитых шефов под силу приготовить даже не профессионалу. Смогут ли профи убедить гостей в том, что кулинария не всегда изнурительная работа, но и интересное приключение?
6 выпуск шоу МастерШеф. Профессионалы-3 смотрите 13.03.2021 в 19:00 на СТБ и 22.03.2021 онлайн на нашем сайте TV.UA.